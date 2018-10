The Rock Business: A fi sau a avea? Povestea antreprenorului caruia nu-i place proprietatea

Stiri pe aceeasi tema

- As putea sa traiesc fara orice alt anotimp, dar nu fara toamna. Nu stiu de ce si nici nu caut vreo explicație, stiu doar ca pentru mine fiecare toamna este un inceput. Acum imi place sa merg in concediu pentru ca s-a terminat forfota vacantelor, acum stiu ca imi fac timp sa vad cum soarele…

- Horoscopul runelor. Berbec: Au incidenta proniei divine, sunt protejati din toate punctele de vedere si mai ales de tot ce inseamna invidie, dusmanii si forte oculte. Taur: Taurul trebuie sa se pregateasca pentru o suita de schimbari care apar in viata sa, dar schimbari majore, lucruri bune. Gemeni:…

- Are 1.54 cm și puțin peste 40 de kilograme, insa face destule sacrificii pentru a se menține in forma. AMI reușește sa aiba o silueta perfecta urmand cu strictețe 10 reguli. Chiar daca nu pare sa fi avut vreodata probleme cu silueta și ca poate sa manance cat vrea și cand vrea, fara ca sa treaca peste…

- Andreea Berecleanu are cu ce se mandri. Frumoasa sa fiica ii seamana leit. La aproape 17 ani, Eva și-a depașit mama in inalțime, este implicata in numeroase campanii si proiecte si are, de asemenea ,o relatie de iubire.

- Emoții mari, miercuri, pentru campioana Sorana Carstea, chiar acasa, la Targoviște. Tenismena a facut un gest extraordinar pentru a-i ajuta pe nou-nascuții prematuri. (Promotiile zilei la monitoare) A donat toți banii obținuți intr-un meci de tenis pentru un incubator. Sorana Carstea și-a petrecut toata…

- Proiectul premierului britanic, Theresa May, de a pastra o relatie economica stransa cu UE dupa Brexit "va ucide probabil" posibilitatea de a incheia un acord de liber schimb cu Statele Unite, a afirmat presedintele american, Donald Trump, citat de AFP, preluata de brexit-proiectul-premierului-theresa-may-va-ucide-probabil-un-acord-comercial-cu-sua-donald-trump--144456"…