- Cantaretele si dansatoarele Nicole Scherzinger, Carmit Bachar, Ashley Roberts, Melody Thornton, Jessica Sutta si Kimberly Wyatt au semnat un contract de mai multe milioane de dolari pentru a se reuni si a porni intr-un turneu, sub titulatura The Pussycat Dolls, relateaza The Sun,

- Universitatea Cluj a pierdut duelul etapei cu FC Argeș, fara a avea nicio situație clara de gol.Prima repriza a fost una echilibrata, fara șuturi periculoase pe spațiul porții și cu ocazii anemice și incercari timide de ambele parți. Trupa pregatita de Cristian Dulca nu a reușit sa amenințe prea mult…

- Juniori TURNEU… Timp de trei zile, juniorii nascuti in anul 2005 de la Pajura Husi participa la editia din acest an a turneului de fotbal juvenil “Brasov Junior’s Cup”. Trupa antrenata de Marian Tataru a nimerit intr-o grupa de foc, alaturi de Dinamo Bucuresti, CSM Focsani si AS Steagu Rosu Brasov.…

- Peste 300 de mii de spectatori sunt asteptati de joi la festivalul UNTOLD Photo: facebook.com/UntoldFestival. Peste 200 de artisti vor evolua pe 10 scene la UNTOLD, festival care începe joi, 1 august, la Cluj. Una dintre cele mai mari scene din Europa este amplasata…

- Legedara trupa americana de rock Bon Jovi concerteaza, astazi, in Piata Constitutiei, in cadrul turneului mult asteptatul turneu "This House Is Not for Sale". Alte doua trupe romanesti vor canta in deschidere!

- Trupa britanica, Bastille va concerta sâmbata, 3 august, iar câștigatorul emisiunii X Factor, James Arthur va urca pe scena principala a festivalului UNTOLD, joi, 1 august. Fanii rapper-ului american, Busta Rhymes îl pot vedea, vineri, 2 august. Începând de astazi,…

- Fostul baterist al trupei Guns N’ Roses, Steven Adler, a ajuns la spital dupa ce s-a injunghiat in stomac in timp ce se afla in locuința sa din Los Angeles. Potrivit TMZ , muzicianul, care a fost membru al celebrei trupe in anii 1980, a fost transportat de urgența la spital dupa ce o ambulanța a fost…