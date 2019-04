The Prodigy, din nou în doliu! A murit la o lună de la decesul lui Keith Flint "R.i.P Con. Ai fost intotdeauna in spatele nostru și ne-ai purtat de grija ani de zile, ne-ai scos din multe situații dificile in turnee, erai un om cu adevarat grozav, erai de fapt Superman - oamenii care te știu vor ințelege ce spunem. Mai presus de toate, tu erai cel mai loial prieten pentru noi toți ... Ne va fi cu adevarat dor de tine și nu te vom uita niciodata, frate! Dragostea noastra se duce la Jayne și familie! Baieții Prodigy", a fost mesajul emoționant al trupei. Cauza morții lui Con nu se cunoaște inca. Decesul vine la mai puțin de doua luni de la sinuciderea solistului… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

