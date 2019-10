The New York Times: Victoria Turciei asupra lui Donald Trump (Editorial) Decizia presedintelui Trump de a retrage din Siria 1000 de militari americani fara sa se fi consultat cu vreunul dintre consilierii sai, cu experti sau cu aliati si fara sa-i fi avertizat pe camarazii de arme kurzi ai Americii, pe care i-a pus într-un pericol de moarte, a oferit dovada clara a pericolului pe care îl reprezinta incapacitatea sa cronica de a aprecia responsabilitatile unui presedinte, scrie Rador, citând New York Times.



Asa cum procedeaza întotdeauna, dl Trump a proclamat o mare victorie - "un rezultat uimitor" care a salvat "milioane…

- Este sau nu este Donald Trump principalul vinovat pentru declanșarea unui razboi intre Turcia și milițiile kurde YPG (unitațile de aparare a poporului), dupa ce SUA și-au retras sprijinul acordat kurzilor, protectorii intereselor occidentale impotriva Statului Islamic? In urma cu cateva ore, Turcia…

- 'Ne uitam si negociem si incercam sa facem Turcia sa faca ceea ce trebuie, pentru ca vrem sa oprim razboaiele (...) pe o baza umanitara', a spus Trump la Casa Alba cu prilejul unei intalniri cu presedintele italian, noteaza agentia DPA. 'Nu este granita noastra' si deci 'nu ar trebui sa pierdem vieti…

- Presedintele american Donald Trump a semnat luni decretul prin care Statele Unite impun sanctiuni tintite impotriva a trei ministri turci, in scopul de a convinge Turcia sa puna capat „imediat” ofensivei din nord-estul Siriei impotriva militiilor kurde, aliate ale trupelor americane in lupte cu organizatia…

- Kurzii din Siria, abandonati de Statele Unite, au anuntat ca au incheiat un acord cu Damascul in vederea desfasurarii armatei siriene in nordul tarii, impotriva avansarii trupelor turce si aliatilor acestora, relateaza AFP.

- Președintele rus, Vladimir Putin a avertizat astazi ca militanții statului islamic deținuți in nord-estul Siriei ar putea scapa ca urmare a unei operațiuni militare turcești acolo, a informat agenția de știri Interfax, potrivit Reuters. Ofensiva turca impotriva forțelor kurde aliate ale SUA, din nord-estul…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat miercuri ca operatiunea militara turca din nordul Siriei este o ''idee rea'' si ca nu o sustine, adaugand ca Ankara poarta acum responsabilitatea pentru toti luptatorii Statului Islamic din acea zona, transmit Reuters si AFP.''In aceasta dimineata,…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat miercuri ca operatiunea militara turca din nordul Siriei este o ''idee rea'' si ca nu o sustine, adaugand ca Ankara poarta acum responsabilitatea pentru toti luptatorii Statului Islamic din acea zona, transmit Reuters si AFP. ''In…

- Gruparea jihadista Stat Islamic, invinsa definitiv in luna martie de coaliția aflata in Orientul Mijlociu, a publicat, duminica un nou mesaj in care amenința ca va continua și chiar intensifica lupta impotriva puterilor occidentale și a celor din coaliția condusa de SUA. Intr-o inregistrare video postata…