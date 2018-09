Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele american Mike Pence si secretarul de Stat Mike Pompeo au negat ca ar fi autorii unui editorial, publicat in cotidianul The New York Times, in care detaliaza o "miscare de rezistenta" in interiorul administratiei Donald Trump, relateaza site-ul Politico.eu.

- Un oficial american a scris impotriva lui Donald Trump in New York Times, sub titlul „Fac parte din rezistenta din interiorul administratiei Trump”. Cotidianul a publicat miercuri, 5 septembrie, un articol de opinie scris de un „oficial american de rang inalt”, a carui identitate nu este dezvaluita,…

- Sub titlul "Fac parte din rezistenta din interiorul administratiei Trump", cotidianul New York Times a publicat miercuri un articol de opinie scris de un "oficial american de rang inalt", a carui identitate nu este dezvaluita, la cererea acestuia. Ziarul recunoaste explicit ca practica…

- Fostul avocat al presedintelui american Donald Trump, Michael Cohen, a pledat vinovat intr-un tribunal din New York pentru ca ar fi incalcat legile de finantare ale unei campanii, dupa ce a platit pe cineva pentru a influenta alegerile, potrivit BBC. Acesta a declarat ca a incalcat legea…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a afirmat vineri ca procurorul special Robert Mueller, care ancheteaza ingerintele electorale ruse, este o persoana controversata, si a decis retragerea accesului la date secrete pentru un oficial din cadrul Departamentului Justitiei.Dupa ce i-a retras accesul…

- Contabilul lui Paul Manafort, fostul sef de campanie al presedintelui american Donald Trump in timpul alegerilor prezidentiale din 2016, a recunoscut in instanta ca a ajutat la falsificarea rapoartelor financiare pentru reducerea taxelor si pentru a-l ajuta sa obtina imprumuturi, relateaza Reuters.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a laudat luni „pozitia ferma“ a lui Donald Trump in cazul Iranului, in urma unor declaratii de o rara virulenta ale presedintelui american contra acestei tari, despre care un general iranian a apreciat ca fac parte dintr-un „razboi psihologic“, relateaza AFP.

- Ambasadorul Germaniei in Romania, Cord Meier-Klodt, a reacționat dur, dupa acuzațiile președintelui SUA, Donald Trump, care a declarat ca Germania este sclava Rusiei prin gazoductul Nord Stream.