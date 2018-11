Stiri pe aceeasi tema

- Președintele SUA, Donald Trump, a discutat la Paris cu omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, despre cazul uciderii disidentului saudit Jamal Khashoggi, a declarat duminica un oficial de la Casa Alba, informeaza cotidianul Haaretz, potrivit Mediafax.Discuția a avut loc sambata seara, in…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a raspuns miercuri ironic unei anchete jurnalistice publicate de The New York Times, care sustine ca el si-a construit o parte din avere prin practici fiscale frauduloase,...

- Președintele Trump este din nou in colimator, intr-un caz de posibila evaziune fiscala. Cel puțin asta susțin jurnaliștii de la The New York Times, care au analizat declarații de avere ale familiei, din anii '90. Casa Alba neaga acuzațiile, dar procurorii s-au sesizat deja.

- Presedintele american Donald Trump va sustine miercuri o conferinta de presa, in urma intrevederilor pe care le va avea in cadrul reuniunii Adunarii Generale a Natiunilor Unite, a informat marti purtatoarea de cuvant de la Casa Alba, Sarah Sanders, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Jurnalul se bazeaza pe mai multe surse, fie informate direct despre aceste discutii, fie care au consultat note luate de agenti ai FBI, relateaza AFP. Unul dintre autorii acestor note, fostul director interimar al politiei federale, Andrew McCabe, nu a dezmintit vineri continutul lor. "Nu stie cum…

- Presedintele american, Donald Trump, a amenintat ca va retrage SUA din Organizatia Mondiala a Comertului (OMC), daca Statele Unite nu vor fi tratate mai bine, scrie Bloomberg. „Daca nu se vor schimba, m-as retrage din OMC”, a declarat Trump joi intr-un interviu acordat Bloomberg News. El a adaugat ca…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat marti ca motorul de cautare al Google ascunde articole corecte referitoare la activitatea sa si a spus ca va corecta situatia, cu toate ca nu a oferit vreo dovada sau detalii privind baza legala sau masurile pe care le-ar putea lua, transmite Reuters,…

