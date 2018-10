Stiri pe aceeasi tema

- Spioni ruși și chinezi intercepteaza deseori apelurile realizate de președintele american Donald Trump cu telefonul mobil personal, iar Beijingul incearca sa se foloseasca informațiile culese din aceste apeluri pentru a influența atitudinea SUA, au declarat foști și actuali oficiali americani, conform…

- Este o greseala ca SUA sa se retraga unilateral din Tratatul privind fortele nucleare intermediare (INF), semnat cu Rusia in timpul razboiului rece, a atentionat China luni, informeaza Reuters. Purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe chinez, Hua Chunyiong, a declarat in cadrul…

- Cea mai buna camera este cea pe care o ai cu ține. Probabil mulți am auzit vorba asta și este cat se poate de adevarata, iar asta o demonstreaza filme celebre care au prins foarte bine publicului și au fost facute cu telefonul mobil, unele dintre ele și intr-un timp scurt.

- Administratia presedintelui SUA a anuntat pe 17 septembrie ca incepand cu 24 septembrie Washingtonul va introduce taxe pentru produse chinezesti in valoare de 200 miliarde de dolari. Taxa initiala va fi de 10%, dar va creste la 25% in 2019. Nu este pentru prima data cand SUA introduc taxe comerciale…

- Peste 90% din video-urile create la UNIMEDIA sunt filmate cu telefonul mobil. Am caștigat enorm in operativitate, nu am pierdut deloc din calitate și am diversificat conținutul. Suntem prima redacție din Moldova ce a reușit sa implementeze aceste tehnologii. Va prezentam 13 reportaje realizate suta…

- Președintele SUA, Donald Trump, ar putea anunța inca de luni impunerea de taxe vamale la importurile din China in valoare de inca 200 de miliarde de dolari, potrivit unui oficial de rang inalt de la Washington, in pofida planului negocierilor cu Beijingul pentru depasirea conflictului comercial,…

- Presedintele american, Donald Trump, considera ca Beijingul "complica lucrurile" in ce priveste dosarul nord-coreean, in timp ce negocierile intre Washington si Phenian sunt in impas, transmite...

- Politistii din Alba Iulia l-au prins in flagrant pe un barbat din municipiu, imediat dupa ce a furat telefonul mobil al unui cetatean. Telefonul a fost restituit pagubitului. La data de 28 august 2018, in jurul orei 18:20, politistii din Alba Iulia au fost sesizati, prin 112, cu privire la faptul ca…