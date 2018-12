Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe al Qatarului a facut apel sambata la crearea unei noi aliante regionale in locul Consiliului de Cooperare al Golfului (CCG), apreciind ca CCG a esuat in solutionarea crizei dintre Doha si vecinii sai.

- Giuseppe Cont, premierul Italiei, a declarat marti ca Uniunea Europeana ar trebui sa se pregateasca pentru ce este mai rau in cazul Brexit, dar si-a exprimat speranta ca Marea Britanie va parasi Blocul comunitar in cadrul unui acord agreat de ambele parti, informeaza agentia Reuters.

- Emirul Qatarului Tamim bin Hamad Al Thani a fost invitat de Arabia Saudita la un summit anual al Golfului prevazut sa aiba loc duminica la Riad, in pofida crizei grave din relatiile dintre cei doi vecini, a anuntat marti agentia oficiala din Qatar QNA, preluata de AFP. Emirul Tamim a primit…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut marți, 6 noiembrie 2018, o intrevedere cu Alteța Sa Regala Șeicul Tamim bin Hamad Al Thani, Emirul Statului Qatar, in deschiderea vizitei sale oficiale la Doha. Pe parcursul intrevederii, inalții oficiali au urmarit sa identifice modalitațile optime de…

- Premierul Viorica Dancila incepe astazi o vizita de trei zile in Qatar, urmand sa se intalneasca cu seful statui, Alteta Sa regala, Seicul Tamim bin Hamad Al Thani, si cu seful Executivului de la Doha. Vizita in Qatar urmareste consolidarea, la cel mai inalt nivel guvernamental, a dialogului politic…

- Amal Hussain, fetița de 7 ani, care a fost un simbol al crizei umanitare din Yemen a murit joi, in tabara de refugiați yemeniți, a anunțat famila ei pentru The New York Times. Fetița a fost imortalizata saptamana trecuta și devenise una dintre cele mai recente victime ale conflictului devastator. Amal…

- In cadrul vizitei de lucru efectuate de catre prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, in Emiratele Arabe Unite, cele doua parți, romana și emirateza, au agreat instituirea unui cadru mai strans și mai activ de colaborare și coordonare la nivel guvernamental și astfel au convenit ridicarea nivelului…

- La intrevedere, doamna Viorica Dancila a fost insotita de Sorina Pintea, ministrul sanatatii, si consilieri din Aparatul propriu de lucru al Prim-ministrului Romaniei.Cu aceasta ocazie, s-a discutat despre stadiul relatiei bilaterale romano-emirateze, sens in care prim-ministrul roman a reconfirmat…