Stiri pe aceeasi tema

- Presa internaționala a relatat despre criza politica de la Chișinau. Agenția Reuters relateaza ca președintele Igor Dodon a fost suspendat din funcție de Curtea Constituționala a Republicii Moldova dupa ce acesta a refuzat sa dizolve Parlamentul. In timp ce publicația politico.eu scrie despre „guvernul-surpriza”…

- Curtea Constitutionala a Republicii Moldova a invalidat, sambata, decretele presedintelui Igor Dodon privind desemnarea ca premier a lideruluii Partidului Actiune si Solidaritate (PAS), Maia Sandu, si numirea guvernului condus de aceasta. Noul guvern depusese deja juramantul in fata Parlamentului.…

- Igor Dodon a fost, din nou, suspendat! Duminica, 9 iunie 2019, Curtea Constitutionala a Republicii Moldova a examinat sesizarea depusa de catre un grup de deputati privind constatarea circumstanțelor care justifica interimatul funcției de Președinte al Republicii Moldova. Astfel premierul interimar…

- Partidul Democrat se declara deschis fata de toti partenerii externi ai Moldovei, inclusiv Federatia Rusa, atat timp cat parteneriatele se bazeaza pe respect reciproc si pragmatism. Declaratii in acest sens au foste facute de catre presedintele fractiunii PDM in Parlament, Pavel Filip, la o intrevedere…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a plecat joi subit la Moscova, fara vreun anunt public al presedintiei, ulterior aflandu-se ca ar fi insotit in aceasta vizita de lidera Partidului Socialistilor (PS), Zinaida Grecianii, in conditiile in care presa de la Chisinau speculeaza ca…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a plecat joi subit la Moscova, fara vreun anunt public al presedintiei, ulterior aflandu-se ca ar fi insotit in aceasta vizita de lidera Partidului Socialistilor (PS), Zinaida Grecianii, in conditiile in care presa de la Chisinau speculeaza ca aceasta…