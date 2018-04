The New York Times: Pervertirea democrației n Ungaria de către…

Partidul Fidesz al lui Viktor Orban va naviga probabil lin spre o noua victorie in alegerile generale din Ungaria de duminica, oferindu-i dlui Orban, varful necontestat de lance al „democrației iliberale” - un termen pe care el l-a adoptat cu mandrie - un al patrulea mandat pentru a-și continua asaltul contra instituțiilor democratice, imigranților, Uniunii Europene și a orice i-ar putea mirosi a schimbare sociala, potrivit Rador, care citeaza un editorial The New York Times .