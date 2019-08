Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Iranului, Hassan Rouhani, s-a declarat dispus, luni seara, sa aiba o intrevedere cu omologul sau din Statele Unite, Donald Trump, pe tema programului atomic iranian, anunța MEDIAFAX.Citește și: Anunț-bomba dupa cazul de la Caracal! Polițiștii cer legalizarea prostituției .…

- Agenti din cadrul serviciilor americane in domeniul imigratiei urmeaza sa inceapa duminica sa aresteze si sa adune familii de imigranti clandestini, in zece orase americane, cu scopul de a-i expulza, in cadrul politicii radicale a lui Donald Trump in acest dosar, scrie in editia de joi The New York…

- Administrația de la Washington a facut tot posibilul pentru a împiedica escaladarea conflictului cu Administrația de la Teheran, a declarat miercuri secretarul american de Stat Mike Pompeo, relateaza Mediafax citând Reuters. „Daca va exista un conflict, daca va exista un razboi,…

- Președintele Iranului, Hassan Rouhani, a declarat marți ca oficialii americani mint atunci cand susțin ca iși doresc reluarea discuțiilor dintre cele doua țari, in contextul in care președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat noi sancțiuni impotriva Iranului, informeaza MEDIAFAX.„Spuneți…

- Iranul a avertizat marți ca decizia Statelor Unite de a impune sancțiuni asupra liderului suprem iranian, Ali Khamenei, reprezinta in mod oficial "sfarșitul democrației" intre Teheran și Washington, relateaza site-ul agenției Reuters, conform Mediafax."Impunerea unor sancțiui inutile asupra…

- Președintele american Donald Trump a aprobat o serie de atacuri militare împotriva Iranului ca raspuns la doborârea unei drone de supraveghere de catre forțele iraniene, însa decizia a fost anulata înainte ca acestea sa fie lansate, relateaza cotidianul The New York Times…

- Iranul a comis o "foarte mare eroare" prin doborarea avionului militar american, a declarat joi presedintele Statelor Unite, Donald Trump, in contextul tensiunilor dintre Washington si Teheran, informeaza mediafax.ro."Iranul a comis o foarte mare eroare!", a declarat Donald Trump prin Twitter.…

- Ministrul german de Externe a ajuns la Teheran pentru a purta luni discuții cu președintele Hassan Rouhani, în cadrul unui efort european concertat pentru pastrarea acordului nuclear dintre Iran si marile puteri mondiale și pentru dezamorsarea tensiunilor dintre SUA și Iran, relateaza Reuters…