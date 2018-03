Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un material dedicat afacerilor pe care le-a derutal lobbyistul Elliott Broidy, jurnaliștii de la The New York Times vorbesc și despre relația acestuia cu Liviu Dragnea și despre faptul ca liderul PSD și premierul de atunci, Sorin Grindeanu, au obținut invitația la ceremonia de investitura a lui…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu comenteaza in stilul sau caracteristic informația potrivit careia Cambridge Analytica, acuzata ca a folosit ilegal datele utilizatorilor Facebook in campania presedintelui SUA Donald Trump si in cea pro-Brexit, a incercat sa il angajeze pe un consultant politic…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat miercuri, intrebat fiind daca PSD a beneficiat de serviciile firmei Cambridge Analytica, acuzata ca a folosit ilegal datele utilizatorilor Facebook, ca nu este vorba despre PSD, ci a inteles ca in alta parte. "Nici vorba la PSD. Nici vorba. Asta…

Jurnalistul Ion Cristoiu face noi dezvaluiri din timpul deplasarii de la Belgrad, acolo unde i-a luat un interviu video fostului deputat fugar, Sebastian Ghita. Jurnalistul l-a dat de gol pe Ghita si a spus in direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, ce telefon ar fi primit fostul deputat.

- Iubita lui Liviu Dragnea, Irina Tanase, s-a straduit si ea, dupa puterile ei, sa sustina luptele politice duse de „Daddy”. La scurt timp dupa alegerile parlamentare ea a postat pe Facebook invective la adresa lui Klaus Iohannis. Dupa ce Klaus Iohannis a refuzat propunerea lui Liviu Dragnea ca Sevil…

- ActiveWatch le solicita Partidului Social Democrat si presedintelui acestuia, Liviu Dragnea, sa isi anunte public sprijinul pentru dreptul la libera exprimare si sa revina asupra declaratiilor privind promovarea unei legi menite sa sanctioneze persoanele care defaimeaza Romania in strainatate.„ActiveWatch…

- Elliott Broidy, om de afaceri si fundraiser, sustinator al lui Donald Trump, cu relatii in Romania, acuza o campanie dusa impotriva sa de catre Guvernul din Qatar, cu ajutorul postului "Al-Jazeera", care a anuntat ca Broidy este suspectat de lobby pentru o banca din Rusia, in ciuda interdictiilor,…

- Senatorul social-democrat Mihai Fifor a mentionat, duminica, pe pagina sa de socializare, referitor la congresul extraordinar al PSD, ca acesta a demonstrat "forta, maturitatea politica, unitatea, spiritul profund democratic si european al celui mai important partid politic din Romania"."Am…

- Firea, la Congresul PSD: ”Fac apel la calm. Nu dam o impresie buna cand ne certam”. Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat inainte de inceperea Congresului Partidului Social Democrat ca nu trebuie sa existe certuri intre membrii partidului și i-a rugat pe aceștia sa se calmeze. ”Le…

- Jurnalistul Ion Cristoiu susține ca marii susținatori ai luptei anticorupție din Romania, președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker și prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, au propriile probleme cu lege, tocmai de aceea ei nu ar avea autoritatea morala sa vorbeasca…

- Jocurile Olimpice de iarna 2018. Ivanka Trump, fiica președintelui SUA, așteptata la ceremonia de inchidere. Fata lui Donald Trump va fi duminica la Pyeongchang, pentru festivitatea de incheiere a Jocurilor Olimpice invernale. Cel puțin asta a comunicat purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe…

- Prin reținerea lui Ionel Arsene, președintele PSD Neamț, DNA a dat o lovitura de maciuca celor din organizația județeana social-democrata. Liderul absolut și de necontestat, in același timp și președinte al Consiliului Județean Neamț, omul care a reușit rezultate electorale deosebite cu și pentru PSD,…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, a declarat luni ca „incep sa apara tot mai multe dovezi privind existenta statului paralel” si, daca aceste afirmatii aparute in spațiul public se dovedesc adevarate, „atunci exista elemente de politie politica in Romania”. „Eu cred ca cel…

- Traian Basescu a facut vineri seara , la Romania TV, dezvaluiri fara precedent! Mai exact, fostul președinte a declarat ca aceia care dirijau arestarile ar fi fost chiar Liviu Dragnea și Victor Ponta, deși, a precizat Basescu, toata lumea a considerat la acea vreme ca el a pus la cale arestarea lui…

- Presa americana detalia afacerile din Romania ale lobbyistul american Eliot Broidy, un apropiat al președintelui Donald Trump si cel care a facilitat prezența lui Liviu Dragnea si a lui Sorin Grindeanu la petrecerea inaugurala a noului lider de la Casa Alba. Eliot Broidy deține in Statele Unite ale…

- Liviu Dragnea si Sorin Grindeanu au fost invitati la ceremonia de investire a lui Donald Trump de un milionar american care era interesat sa faca afaceri cu statul roman, informeaza presa americana. Cel care a semnat invitatia celor doi romani la Washington este Elliot Broidy, un cunoscut…

- Publicatia americana McClatchydc.com publica o ampla investigatie despre afacerile lobbystului american Elliot Broidy si sugereaza ca invitarea lui Dragnea in Statele Unite are legatura cu interesele sale in extinderea businessului in zona contractelor mlitare. Potrivit sursei citate, una din firmele…

- Liviu Dragnea a declarat, duminica seara, la România TV, ca i-a spus presedintelui Klaus Iohannis, ca Angela Cristea, sefa Reprezentantei Comisiei Europene în România, le-a transmis &"minciuni&" comisarilor

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri ca in aceasta sesiune parlamentara ar trebui sa inceapa discutiile privind modificarea legilor sigurantei nationale. El s-a referit și la numirea unui director SIE, precizand ca este de mult pe agenda Parlamentului, dar ca nu a discutat acest subiect…

- "M-am uitat si pe declaratia presedintelui Juncker si pe declaratia presedintelui Iohannis. Am apreciat foarte mult ce a spus presedintele Iohannis, am acelasi punct de vedere. De fapt, si domnul Juncker a spus - poate cu alte cuvinte - acelasi lucru. Legile justitiei vor fi puse in acord cu deciziile…

- Parchetul General face verificari dupa declaratiile lui Dragnea privindu-l pe seful SPP Parchetul General a demarat, miercuri, verificari dupa declaratiile lui Liviu Dragnea referitor la seful SPP. Liderul PSD a declarat ca un prieten al vicepremierului Paul Stanescu a fost trimis de seful SPP,…

El nu a putut ajunge la eveniment pentru a le vorbi oamenilor, dar a transmis un mesaj audio care a fost difuzat de Monica Macovei.

In cadrul evenimentului, a luat cuvantul și Monica Macovei care a nu a ratat ocazia pentru a vorbi despre "lichele și hoți", referindu-se la politicienii romani.

- Cetatenii se bucura de doua ori, la investirea unui guvern si la plecarea lui. Ambele momente sunt legate de speranta de mai bine. Inainte se spunea: caderea guvernelor, bucuria nebunilor. Guvernul votat ieri in parlament, urmat de juramantul ministrilor in fata presedintelui Iohannis, se deosebeste…

- Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, președinții celor doua Camere, i-au trimis, luni, o scrisoare președintelui Klaus Iohannis in care il anunța ca in aceasta seara va avea loc votul de investitura in Parlament și ii cer sa organizeze tot in aceasta seara ceremonia de depunere a juramantului de…

- In urma deciziei Biroului Executiv, PNL a decis sa voteze impotriva oricarei formule de guvernare propuse de PSD, implicit impotriva ideii unui guvern de uniune nationala, exprimindu-și astfel opțiunea pentru necesitatea organizarii alegerilor anticipate. Vor anticipate „In mod evident actualul…

- Evenimentele care se petrec, in aceste zile, pe scena politica nu sunt despre PSD! Degringolada creata de iresponsabilitatea vecina cu patologicul a liderilor PSD este despre Romania! Dar a ne inchipui ca vreunui șef PSD ii pasa de Romania, ar putea fi proba suprema de naivitate. La nivelul societatii…

Dezvaluiri incendiare ale jurnalistului Ion Cristoiu la Romania TV. Acesta a ironizat propunerea de premier a celor de la PSD. Cristoiu spune ca Liviu Dragnea si-a gasit, in sfarsit, un 'Emil Boc' propriu, facand aluzie la relatia dintre Traian Basescu si fostul premier.

- „Instabilitatea politica și guvernamentala cauzata de disputele de clan din PSD este singura realizare a lui Liviu Dragnea și a camarilei din jurul sau. Din ce in ce mai mulți tineri considera ca singura soluție pentru viitorul lor este sa plece din țara, in timp ce vad ca PSD este preocupat sa iși…

- BBC noteaza ca, la fel ca predecesorul sau Sorin Grindeanu, si Mihai Tudose a fost victima unei batalii in cadrul partidului."Conform informatiilor, Tudose a intrat in conflict cu un puternic coleg din partid care, in iunie, l-a propus pentru post", noteaza BBC.Si agentia France…

Se anunta 'apocalipsa' in PSD dupa ce Mihai Tudose si-a anuntat demisia din functia de premier ca urmare a retragerii sprijinului politic. Secretarul general al PSD, Niculae Badalau, a facut o previziune sumbra in direct la Romania TV si a spus ce s-a intamplat in sedinta.

- Scandalul dintre Mihai Tudose si Liviu Dragnea trece la un alt nivel. Cei doi se contreaza din cauza ministrului de Interne, Carmen Dan, care a intrat in colimatorul premierului dupa cazul pedofilului politist din lift. In scandal intervine si vedeta Romania TV, Victor Ciutacu. Intr-o postare furibunda…

- Liviu Pleșoianu, deputat PSD, a anunțat pe Facebook ca va candida, cu sau fara susținerea partidului din care face parte, la alegerile prezidențiale din 2019. Deputatul spune ca a decis sa candideze dupa ce a vazut evoluțiile de pe scena politica din ultimii doi ani și pentru ca dorește sa lupte impotriva…

- Bogdan Chirieac considera ca in acest moment PSD-ul joaca de partea lui Liviu Dragnea. "Deocamdata la batalia de etapa, a fost o victorie clara a președintelui Liviu Dragnea. Nu știu cine va caștiga razboiul pana la urma, dar sa știți ca timpul, in mod paradoxal lucreaza in favoarea președintelui…

Ministrul Agriculturii Petre Daea a evitat sa comenteze concret despre tensiunile din interiorul PSD, cu o zi inainte de ședința Comitetului Executiv.

- O carte publicata de Michael Wolff arata ca Ivanka Trump a declarat prietenilor sai, cu detalii, cum tatal ei, președintele SUA, Donald Trump, își aranjeaza parul. Trump a recurs la o intervenție chirurgicala pentru a-și micșora scalpul, ceea ce a redus dimensiunea zonelor în care…

- Inceputul de an a fost marcat de mișcarile de strada declanșate de adoptarea, in miez de noapte, a Ordonanței 13, care instituia un prag pentru abuzul in serviciu. Aceasta se ridicase ca urmare a dezvaluirilor privind existența unor imixtiuni in actul de justiție a ofițerilor Serviciului Roman de Informații,…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, a spus, joi, ca inca din martie a inceput sa li se spuna unor colegi de partid ca el va fi arestat si ca unii dintre ei ar fi buni pentru a prelua conducerea si ca cel putin doi membri ai actualului Cabinet i-au relatat ca li s-a transmis explicit ca ar fi buni sa fie…

- ”In PSD, din luna martie a inceput sa li se spuna unor colegi: vedeti ca pe Dragnea il vom aresta, il bagam la puscarie, tu esti mai bun presedinte. Probabil si lui Sorin (n.r.: Sorin Grindeanu, fostul premier) i s-a spus. S-a spus si in noua guvernare unor colegi din Guvern", a declarat Liviu Dragnea,…

- Președintele PSD Liviu Dragnea și-a reafirmat sprijinul pentru mutarea ambasadei romane din Israel de la Tel Aviv in Ierusalim. Dupa ce saptamanile trecute președintele SUA Donald Trump a decis sa recunoasca oficial Ierusalimul drept capitala a Israelului, șeful Camerei Deputaților a declarat ca și…

- Defazarea reprezentanților puterii de stanga care guverneaza Romania cu privire la mutarea ambasadei noastre din Israel, de la Tel Aviv, la Ierusalim – dupa decizia lui Donald Trump de a recunoaște orașul legendar drept capitala statului evreu – arata mai evident decat oricand ca lumea domnilor Liviu…

- Presedintele Camerei, liderul PSD Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, ca le-a comunicat premierului, presedintelui Senatului si ministrului de Externe pozitia sa privind mutarea ambasadei romane din Israel la Ierusalim, el apreciind ca MAE trebuie sa „ia in serios lucrul asta”. Dragnea…

