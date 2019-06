Stiri pe aceeasi tema

- Videoclip bomba, masini scumpe si amenzi usturatoare! CRBL a avut parte de o mare surpriza neplacuta dupa ce a filmat un videoclip. A filmat alaturi de Oase in Dubai, acolo unde au calcat prea tare pedala de acceleratie, iar amenzile au curs.

- O fotografie despre care fanii serialului Game of Thrones au spus ca este o noua gafa a producatorilor nu este tocmai ceea ce pare, potrivit stirileprotv.ro.Imaginea de care s-au plans fanii și care s-a viralizat il prezinta pe Jamie cu ambele brațe sanatoase, fara proteza de aur, in episodul…

- The Motans pregatește primul concert de anvergura din cariera sa, The Motans Grand Concert, care va avea loc pe 31 mai, la Arenele Romane, iar pregatirile sunt in plina desfașurare. Delia este artista care definitiveaza lista invitaților speciali alaturi de care The Motans va interpreta piese devenite…

- Denis Roabeș, artistul The Motans, se pregatește de concertul de cea mai mare anvergura din cariera sa, iar surprizele pregatite pentru cei care vor veni pe data de 31 mai la Arenele Romane sunt, de asemenea, de amploare. DARA este una dintre artistele care vor canta in deschiderea show-ului organizat…

- Piesa “Noi amintiri” este ”despre speranța care ramane in suflet dupa orice desparțire. Piesa este un indemn pozitiv pentru toți cei care au incredere ca fiecare moment trebuie sa fie memorabil”, dupa cum transmit Two și Sandra N. “Sunt foarte fericita ca am reușit sa daruim inca o piesa publicului…

- Fanii inraiti ai celebrului serial Game of Thrones nu se mai multumesc doar sa urmareasca la televizor aventurile eroilor preferati, ei vor experiente complexe, interactive, sa simta pe pielea lor atmosfera din film, sa aiba acces la recuzita si...

- Irina Rimes va canta ca invitat special la „The Motans Grand Concert”, primul concert de anvergura din cariera lui Denis Roabeș, artistul The Motans. Evenimentul va avea loc pe data de 31 mai, la Arenele Romane, iar Irina va face parte dintr-un show suprarealist, un adevarat spectacol de sunete, simțuri…

- Primul concert de anvergura din cariera artistului The Motans va avea loc pe 31 mai, la Arenele Romane, iar Lucia este cea care va canta in deschiderea acestui show suprarealist, un adevarat spectacol de lumini. Aceasta este doar prima dintre multele surprize promise de Denis Roabeș, artistul The Motans,…