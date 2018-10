Stiri pe aceeasi tema

- The Motans incepe toamna cu single-ul “Inainte Sa Ne Fi Nascut”, o piesa de dragoste sincera, emoționanta, cu mesaj profund. Piesa este compusa de The Motans, la fel ca toate celelalte piese ale artistului, și este produsa de Alex Cotoi, cu care a mai colaborat și pentru “Drama Queen”, “Cel mai bun…

- Jason Derulo isi lanseaza astazi cel mai nou single, numit “Goodbye”. Acesta este in colaborare cu David Guetta, Nicki Minaj si Willy William si contine versuri alat in limba engleza, cat si in limba spaniola. Piesa va beneficia si de un videoclip, care se va lansa luna viitoare. El a fost regizat de…

- Mitingul diaspora, programat pentru 10 august, are și un imn oficial. Tudor Chirila, solistul trupei Vama, a anunțat, pe pagina sa de Facebook, lansarea piesei "In țara-n care m-am nascut". "Jean Moscopol a murit in exil. A parasit Romania in 1945 fugind din calea comuniștilor. Un…

- Trupa VAMA lanseaza piesa manifest „In tara-n care m-am nascut”. „Jean Moscopol a murit in exil. A parasit Romania in 1945 fugind din calea comuniștilor. Un destin in doua propoziții. In 2018 cinci milioane de romani se afla in strainatate din diverse motive. Unii au plecat de buna voie, cautand un…

- Dupa colaborarea cu Keed (membru SATRA BENZ) pentru piesa „Menage in trei”, Kaira a lansat noul single, „KARMA”. Ca sa parafrazam un vechi proverb: „Oricat e roata de patrata, tot se intoarcea ea odata!”, cand se pune karma la treaba, nimeni și nimic nu-i sta in cale. „Piesa am scris-o cu tot sufletul.…

- Irina Rimes, una dintre cele mai apreciate artiste din industria muzicala romaneasca, lanseaza astazi noul ei single - “Cel mai bun DJ”, alaturi de The Motans. Colaborarea dintre cei doi artisti de peste Prut este asteptata cu sufletul la gura de fanii lor care si-au exprimat in nenumarate randuri dorinta…

- Delia tocmai a lansat o noua piesa super fresh. S-ar putea spune ca este o compilație de parodii dupa momente din serialul Narcos, versuri care fac referire la piesa ”Despacito” și celebra scena din Rapirea din Serai. Cu un sound in care se remarca influențe latino, noul single al Deliei e de pus pe…