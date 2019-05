Stiri pe aceeasi tema

- Karpatia Pony Show 2019 continua traditia unui eveniment unic si spectaculos de Ziua Copilului, care in 2018 a atras peste 8.000 de spectatori de-a lungul celor trei zile destinate nu numai copiilor, familiilor si pasionatilor de echitatie, dar si tuturor iubitorilor de natura si frumos.

- Zilele Municipiului Targu Jiu vor avea loc tot in luna mai, desi ne vom afla in plina campanie electorala pentru alegerile europarlamentare. Autoritațile locale au obținut o derogare de la Insituția Prefectului pentru ca Zilele Orasului sa fie organizate tot in saptamana in care sunt sarbatoriti Sfintii…

- Autoritatile locale din municipiul Targu-Jiu marcheaza Ziua Brancusi, cu ocazia implinirii a 143 de ani de la nasterea sculptorului gorjean, prin organizarea unei conferinte stiintifice, a unui vernisaj si a unui concert al solistei Alexandra Fits, au informat reprezentantii Primariei. …

- Camerele video de monitorizare a traficului rutier ar putea ajunge in proprietatea unei companii private. Autoritațile au prezentat pentru consultari publice un proiect de hotarire prin care se propune aprobarea obiectivelor, condițiilor parteneriatului public-privat (PPP) și a cerințelor generale privind…

- Autoritatile romane ar trebui sa tina cont de factorii externi si de realizarile efective ale agentilor economici atunci cand analizeaza cresterea economica a tarii, nu sa se bazeze doar pe majorarea Produsului Intern Brut, a afirmat, vineri, presedintele Camerei de Comert a Romaniei (CCIR), Mihai Daraban,…

- Autoritatile s-au dovedit nepasatoare fata de starea precara a drumurilor judetene. Toate drumurile trebuiau sa intre in reparatii capitale si trebuiau marcate corespunzator si dotate cu indicatoare rutiere, insa acest lucru nu s-a mai intamplat.

- Locuitorii satului Șerbanesa, din comuna Nicolae Balcescu, județul Valcea, au facut o descoperire macabra in aceasta dimineața. In apele raului Topolog a fost observat plutind cadavrul unui barbat. Oamenii au alertat imediat autoritațile, iar la fața locului a ajuns un echipaj de la ISU Valcea. Cadavrul…

- Primaria Targu-Jiu intentioneaza sa instaleze un sistem video de supraveghere a ghenelor de gunoi din oraș, pentru a vedea daca societatea care se ocupa de serviciul de salubrizare ridica deșeurile, dar și pentru depistarea și sancționarea celor care arunca gunoiul la intamplare, potrivit mediafax.Citește…