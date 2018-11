The Motans a lansat ”Maraton” – VIDEO

Stiri pe aceeasi tema

- The Motans lanseaza „Maraton”, o piesa noua, care mizeaza pe sensibilitatea caracteristica artistului spusa atat prin versuri, cat și prin clipul-metafora. Pentru acest videoclip, The Motans a filmat trei zile in zona lacului Sfanta Ana și la Slanic Prahova, iar povestea clipului emoționeaza prin sinceritate…

- Cunoscutul DJ-ul moldovean, Yurii Olssen a lansat o noua piesa, „Floating”. Este o piesa de stare… pentru ca muzica inseamna poveste, emoție! „Floating” este o piesa cu un mesaj pentru cei care reușesc sa treaca peste momentele dificile din viața lor. DJ-ul moldovean Yurii Olssen a lansat „Floating”:…

- “Baby” este cel de-al șaselea single lansat de pe albumul de studio “What is Love?” al trupei Clean Bandit, care va fi lansat pe 30 noiembrie. Piesa este o colaborare cu artista galeza Marina (cunoscuta din proiectul Marina and the Diamonds) și omul care a inebunit o lume cu “Despacito”, Luis Fonsi.…

- JUNO & SHIFT au lansat clipul piesei “Dumbada”, un material filmat intr-un club din Barcelona și pe strazile din București. Piesa este destinata distracției “cu un pic de taboo”, dupa cum spune JUNO. “ « Dumbada » e un banger de club. Sincer, ideea asta de « Dumbada » era deja in instrumental, dinainte…

- Dupa colaborarea pentru remixul piesei „Jackpot”, The Motans și celebrul duo Dirty Nano se intalnesc din nou pentru a lansa „Inainte sa ne fi nascut Remix”. Lansata la inceputul lunii octombrie, piesa „Inainte sa ne fi nascut” a cucerit inca de la debut prin emoție și versuri speciale, dar și printr-un…

- The Motans incepe toamna cu single-ul “Inainte Sa Ne Fi Nascut”, o piesa de dragoste sincera, emoționanta, cu mesaj profund. Piesa este compusa de The Motans, la fel ca toate celelalte piese ale artistului, și este produsa de Alex Cotoi, cu care a mai colaborat și pentru “Drama Queen”, “Cel mai bun…

- Alan Walker este producatorul care vine cu noutatea acestui weekend, o colaborare cu Sophia Somajo pentru cel mai nou release al sau, un feel-good track intitulat „Diamond Hearts„. Aparent, scena este adevarata casa a lui Alan Walker. E locul in care uita de tot ceea ce se intampla in jurul sau, un…

- Grasu XXL și Guess Who au lansat primul album impreuna, “In Labirint”. Dupa ce au extras de pe material primele doua piese, „Pentru un gram de atenție” si „Doamne ajuta!”, lansat cu primul videoclip de pe album, Grasu XXL și Guess Who lanseaza astazi pe toate platformele de streaming și download intregul…