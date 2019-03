Stiri pe aceeasi tema

- Fosta vedeta de televiziune Carmen Bruma a primit numeroase critici din partea celor care ii urmaresc activitatea pe rețelele de socializare. Carmen Bruma a postat, pe Instagram, o fotografie in care aranjata impecabil: coafata și machiata. Insa comentariile celor care o urmaresc pe Instagram nu au…

- Filmul "The Sisters Brothers/ Freres Sisters”, regizat de Jacques Audiard si produs de Cristian Mungiu, a fost marele castigator al premiilor Lumiere 2019, trofee decernate, luni, de corespondentii presei straine din Franta.

- Proiectul privind Legea bugetului de stat pe 2019 prevede credite de angajament si credite bugetare pentru 34 de institutii publice pentru finantarea actiunilor cu Presedintia Consiliului Uniunii Europene, cel mai mare buget fiind alocat Ministerului Afacerilor Externe, respectiv 159,585 milioane lei.…

- Razvan Botezatu a decis sa se mute definitiv in Germania. Acesta a anunțat ca vrea sa vanda casa pe care o are in Romania. Razvan Botezatu, fostul prezentator al matinalului de la postul de televiziune Antena Stars, s-a hotarat sa se stabileasca definitiv in Germania. Acesta nu iși mai dorește sa se…

- Vedeta de televiziune a facut declarații despre participarea sa la Selecția Naționala Eurovision 2019. Ea este inscrisa in concurs cu piesa Underground. Mirela Vaida se numara printre artiștii care particpa la Selecția naționala Eurovision 2019. Vedeta intra in concurs cu piesa Underground. Intr-un…

- Autoritatea de reglementare in domeniul audiovizualului din Turcia, RTUK, a suspendat doua programe de televiziune in cadrul carora presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a fost criticat, a relatat joi cotidianul Hu...

- ​Un dispozitiv a explodat luni în apropierea sediului SKAI TV din capitala Greciei, spargând fereste și afectând șase etaje, au anunțat autoritațile, adaugând ca nu exista persoane ranite, relateaza Reuters. SKAI este unul din cele mai mari posturi de televiziune…

- Doi deputați ai Radei s-au luat la pumni in direct la un post de televiziune ucrainesc. Conflictul a izbucnit in cadrul talk-show-ului. Oaspeții din studio au avut pareri diferite in privinta impunerii legii marțiale in țara."O situație imprevizibila in emisiunea noastra.