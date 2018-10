The Lumineers reinterpreteaza „Walls” de la Tom Petty

Stiri pe aceeasi tema

- Cartoful este hranitor si bogat in fibre, in glucide (amidon), in vitamine si minerale. Este, de asemenea, usor de digerat. Are efect cicatrizant si antiulcerant. Cartofii sunt usor de cultivat si au un ridicat potential energetic. Atentie...

- Ieri am inceput saptamana cu un eveniment astral fericit, reintalnirea dintre planeta iubirii, frumusetii si relatiilor Venus cu Balanta, zodie pe care o si patroneaza si unde se simte cel mai bine si deci si noi. Astazi insa, Uranus intra retrograd in Taur unde se afla din luna mai a acestui…

- Ministerul Afacerilor Externe aduce un pios omagiu tuturor victimelor de etnie roma care au suferit pe intreaga perioada a celui de-al Doilea Razboi Mondial. Anul acesta se comemoreaza 74 de ani de la evenimentele din 2 august 1944, cand aproximativ 3.000 de romi din lagarul Auschwitz-Birkenau au…

- Folosind tehnici avansate de fabricatie, inginerii de la Universitatea California San Diego au construit un dispozitiv de dimensiuni nanometrice din cristale de argint care pot genera lumina prin trecerea electronilor printr-o bariera minuscula....

- Luna Plina si eclipsa de Luna ce vor avea loc pe 27-28 iulie vor fi un fenomen aparte deoarece va fi cea mai lunga eclipsa de Luna din secolul XXI. Durata maxima a fazei totale, in anumite regiuni, va fi de 103 minute.

- FC Viitorul a mai reușit un transfer dupa ce echipa s-a calificat in turul 2 al Europa League, unde va intalni Vitesse. Echipa lui Gica Hagi l-a adus pe Andrei Artean de la ACS Poli Timișoara. Viitorul a platit 100.000 de euro pentru a-l aduce pe Artean, fotbalsit care a mai fost pe lista FCSB-ului.…

- Avem Legea offshore, ce facem cu ea? Seara tarziu, in data de 9 iulie, plenul Parlamentului a votat legislația care reglementeaza regimul exploatarilor de gaze din Marea Neagra, nu numai cele concesionate acum catre ExxonMobil - Petrom, Black Sea Oil&Gas și LukOil - Romgaz, dar și cele din perimetrele…

- In perioada 13-15 iulie, pentru iubitorii de arta, preparate orientale, obiceiuri si mestesuguri otomane, va avea loc, in Parcul Expozitiei, Anatolian Food Festival sau Festivalul Turcesc dupa cum a fost denumit in anii anteriori. Pe parcusul celor trei zile, Anatolian Food Festival se va desfasura…