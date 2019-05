The Lumineers face publica prima parte a viitorului sau album, „III”, a carui lansare este programata pe data de 13 septembrie. EP-ul „Gloria Sparks” este compus din trei piese – „Gloria”, „Donna” și „Life In The City”, ale caror videoclipuri au fost lansate consecutiv, pe parcursul a trei zile. Povestea videoclipului piesei „Gloria” este tulburatoare, o introducere in universul vicios al unei persoane a carei existența nu poate fi consumata decat prin fuga de sine. Gloria este un personaj inspirat din realitate, un apropiat al lui Wesley Schultz, solistul trupei. „Gloria este o persoana dependenta.…