- Dupa succesul de care s-a bucurat piesa In Palma Ta, ce a depașit 35 de milioane de vizualizari pe Youtube și a ajuns pe locul doi in topul celor mai difuzate piese romanești la radio, Edward Sanda revine cu un nou single compus și produs de el. “Abia așteptam sa lansez aceasta piesa in care am pus…

- Solistul trupei Bere Gratis, Mitza, cum il știe toata Romania, a concretizat ideea unei piese solo, “Nimeni”. Melodia ii aparține și se pare ca este prima dintr-o serie de piese pe care urmeaza sa le interpreteze in cateva variante surpriza, pentru momentele in care sentimentele sunt mai presus decat…

- Sean Paul, regele incoronat al genului dancehall, premiat la Grammy’s si creatorul celor mai mari hit-uri din industria pop, lanseaza „Contra La Pared”, o colaborare cu J Balvin, sinonima succesului garantat. Single-ul „Contra La Pared” succeda lansarea pieselor „Shot & Wine” ft. Stefflon Don, „Naked…

- Irina FLOW vine cu o surpriza in peisajul muzical din Romania. Cu versuri necenzurate și influențe Trap & Hip Hop, “ROYAL” este o piesa-statement cu atitudine, inspirata de doua figuri marcante din cultura egipteana: Cleopatra și Zeul Anubis. Dupa primul single, “Tonight”, o piesa cu influențe Dance/Pop/Balcanice,…

- John Newman, una dintre cele mai recognoscibile voci din industria muzicala si creatorul unora dintre cele mai mari hit-uri din ultimii ani („Feel The Love”, „Love Me Again”, „Blame”), lanseaza single-ul „Feelings”. Piesa „Feelings” a fost scrisa in Suedia si produsa de Newman si Jarly – producatorul…

- Dupa „Da-le” și „Mai aproape”, Sonny Flame lanseaza și cea de-a treia piesa de pe albumul „Mozaic de ganduri”. Aceasta se numește „Pe strada ta” și este compusa in totalitate de Sonny Flame. „M-am gandit sa scriu o piesa pentru cei care privesc lucrurile din exterior cu superficialitate in ceea ce privește…

- Proiectul M-22 reprezinta colaborarea-fenomen dintre producatorul Matt James si Frank Sanders, care a luat nastere in urma intalnirii celor doi la Amsterdam Dance Event. In aceasta formula unica, M-22 a ajuns sa creeze unele dintre cele mai echilibrate si exuberante piese house din ultima perioada,…

- Hozier, renumitul artist premiat cu numeroase discuri de platina, anunta lansarea albumului „Wasteland, Baby!”, programata pentru prima zi a lunii martie. In completarea acestei vesti, artistul lanseaza „Almost (Sweet Music)”, un material ce evoca umbre de optimism si vine la pachet cu o mare doza de…