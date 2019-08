Stiri pe aceeasi tema

- "The Lion King", o adaptare live-action a peliculei clasice de animatie a studiourilor Disney, s-a mentinut pentru al doilea weekend consecutiv pe primul loc in box-office-ul din America de Nord, in pofida unui demaraj bun reusit de "Once Upon a Time in...Hollywood", cel mai nou film semnat de Quentin…

- Lungmetrajul live-action „The Lion King”, regizat de Jon Favreau, s-a mentinut pe primul loc in box office-ul nord-american, cu incasari de 75,5 milioane de dolari in al doilea weekend de la premiera, cand „Once Upon a Time... in Hollywood” a devenit cel mai bun debut din toate timpurile pentru cineastul…

- Noul film din universul Marvel, "Avengers: Endgame", stabileste recorduri dupa recorduri și a ajuns cel mai profitabil din istorie. Pelicula cu supereroi a avut incasari de 2 miliarde 790 milioane de dolari de la lansarea sa in luna aprilie.

- Nimic nu pare sa opreasca Disney, care, dupa „‘Captain Marvel’ si „Avengers: Endgame”, a plasat in acest weekend „Aladdin” pe prima pozitie a box-office-ului nord-american, inaintea unei noi serii de blockbustere asteptate mai tarziu in acest an, informeaza AFP. Adaptat dupa desenul animat care a marcat…

- Dupa saptamani de stationare pe prima pozitie a box-office-ului nord-american, "Avengers: Endgame" a cedat primul loc in acest weekend thriller-ului "John Wick: Chapter 3 - Parabellum", insa filmul cu supereroi Marvel este aproape de recordul de incasari obtinut de "Avatar", informeaza AFP. "Avengers"…