The Jerusalem Post: Iranul construieşte o nouă bază secretă pentru rachete n Siria, destinată Hezbollah Joi, Israelul a dezvaluit potrivit unor informatii transmise de Canalul 12 ca Iranul, Siria si Hezbollah ridica o fabrica de rachete la marginea orasului sirian Safita, anunța The Jerusalem Post citat de Rador.



Potrivit acelorasi informatii, strategia Israelului este sa depuna public eforturi ca sa împiedice constructia si succesul acestei fabrici, despre care se crede ca, prin ea, Iranul va transforma rachetele militantilor Hezbollah în munitie ghidata cu precizie, capabila sa loveasca obiective de pe teritoriul evreu cu o precizie fara precedent.



