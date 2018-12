Stiri pe aceeasi tema

- Funeraliile fostului președinte american George H.W. Bush au inceput la Washington, la ceremonie participand foști și actuali lideri și președinți din intreaga lume, transmite postul CNN.Ceremonia se desfașoara la Catedrala Naționala din Washington, incepand cu ora locala 11.

- Pe 30 noiembrie a incetat din viata George H.W. Bush, al 41-lea presedinte al Statelor Unite ale Americii. Avea 94 de ani, iar in spate un trecut impresionant: erou de razboi. A fost cel mai tanar pilot din aviatia americana si a activat in zeci de misiuni in timpul celui de-al doilea razboi mondial,…

- Potrivit "Le Point", daca ceea ce a marturisit americanul este adevarat, va fi declarat cel mai sangeros criminal in serie din Statele Unite. In timp ce politia poate confirma 30 dintre cele 90 de crime pe care si le atribuie, el afirma ca doar victimele sunt in masura sa ii recunoasca faptele.…

- Este vorba despre un material publicat de GSP in care Catalina Rob Ditan, sportiva in varsta de 18 ani, a povestit cum antrenorul Florin Bercean ar fi acuzat ”regim de teroare”, precizand ca antrenorul i-ar fi fracturat un deget de la piciorul Gianinei Andreica. Cozmin Gușa a acuzat o campanie…

- Vocea semnatarilor scrisorii prin care se cere demisia lui Liviu Dragnea din functiile de presedinte al PSD si de presedinte al Camerei Deputatilor nu trebuie sa fie ignorata, iar evenimentele din ultima perioada arata ca este nevoie de o schimbare la nivelul managementului organizational al PSD, considera…