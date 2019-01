Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul britanic de interne, Sajid Javid, a afirmat luni la radio BBC ca votul din parlament prevazut pentru data de 11 decembrie referitor la acordul premierului Theresa May privind Brexit-ul va avea loc, respingand speculatiile din mass-media potrivit carora guvernul nu va merge inainte cu votul…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov au facut luni patru percheziții in municipiul București și in județele Ilfov și Dambovița și au adus la sediul poliției pentru audieri, 39 de cadre didactice.

- Premierul britanic, Theresa May, nu vede “nicio alternativa la acordul negociat cu Uniunea Europeana privind Brexit miercuri", relateaza duminica The Sun citat de Rador. Nu exista alt acord pe masa, avertizeaza ea.

- Conservatorii germani vor urma sa aiba noi lideri. In timp ce membrii Uniunii Crestin-Democrate (CDU) cauta un succesor pentru Angela Merkel, care si-a anuntat retragerea de la conducerea partidului, colegii lor din Uniunea Crestin-Sociala (CSU) ar putea fi nevoiti sa se lanseze intr-un proces similar.

- Liderii PSD se reunesc, luni, la Palatul Parlamentului, in sedinta Comitetului Executiv National (CExN), urmand sa discute despre propunerile pentru Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) si Consiliul National al Audiovizualului (CNA), dar si „chestiuni interne”. Secretarul general adjunct al…

- Intrebat daca, dupa ce a terminat evaluarea ministrilor din Guvern, premierul Viorica Dancila l-a anuntat ceva cu privire la ramanerea sau plecarea din fruntea ministerului Justieiei, Tudorel Toader a anuntat ca "cariera mea nu s-a construit in funtea ministerului." "Nu m-a anuntat (daca voi…

- Secretarul de stat in Ministerul de Interne, Raed Arafat, a prezentat, sambata, scenariul și obiectivele exercițiului "Seism 2018", cel mai amplu desfașurat in Romania in ultimii 20 de ani, care pleaca de la premisa ca un cutremur cu magnitudine 7,5 pe Richter s-a produs