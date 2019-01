The Hill: Administraţia Trump e gata să suspende tratatul cu ruşii privind controlul armelor Administratia Trump este pregatita sa suspende un tratat cheie cu Rusia, din era sovietica, privind controlul armelor, o miscare ce ar putea sa inflameze tensiunile deja puternice dintre Washington si Moscova. Oficiali si experti actuali si anteriori sunt de acord cu faptul ca Rusia a ignorat Tratatul privind fortele nucleare intermediare din 1987 (INF), scrie publicația politica americana The Hill, citata de Rador.

Dar decizia administratiei Trump de a se retrage (din tratat) are implicatii asupra relatiilor dintre SUA si Rusia si asupra mediului strategic global. "Daca vor iesi din tratat,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

