The Guardian: Un Brexit haotic face parte din marele plan al lui Trump pentru Europa Daca Brexit ar fi oprit, atât Regatul Unit cât și Europa ar culege roadele - iar Donald Trump, macar de data asta, ar suferi o înfrângere. Secta Brexit are adepți pasionați la mare departare de susținatorii ei britanici. Printre ei se numara predicatori galagioși și influenți din lumea trumpiana de la Washington - și realitatea este aceea ca Trump are un impact profund în Europa, debandada Brexit-ului fiind o parte esențiala a lui, scrie Rador care citeaza The Guardian.



Saga Brexit-ului nu ține doare de negocieri luând-o pe aratura, nici de impasul în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Instagram și-a revenit dupa ce a fost oprita parțiala pentru mai multe ore, au anunțat pe Twitter reprezentanții platformei de socializare. Facebook, însa, care deține și Instagram, ramâne inaccesibil pentru unii utilizatori de pe tot globul, potrivit Reuters.Facebook sufera cea mai…

- Ministrul francez al economiei, Bruno Le Maire, considera ca Polonia poate juca 'un rol-cheie in viitorul Europei', intr-un interviu publicat miercuri, la cinci zile dupa intalnirea sa de la Varsovia cu premierul polonez Mateusz Morawiecki, informeaza AFP. Declaratia ministrului pare sa confirme…

- Ministrul iranian de externe a denuntat duminica afirmatiile "pline de ura", "ignorante", "ridicole si periculoase" ale vicepresedintelui american care acuza Teheranul ca pregateste un nou holocaust si ca incearca sa dezvolte arma nucleara, relateaza AFP. Diplomatul Javad Zarif i-a replicat…

- Legea, adoptata cu 357 de voturi pentru, venite atat de la republicani, cat si de la democrati, si doar 22 impotriva, interzice utilizarea de fonduri pentru retragerea din NATO si subliniaza ca politica SUA este de a ramane membra a Aliantei.Cu cateva ore inainte de vot, asistentul secretarului…

- Luna ianuarie este cea mai potrivita pentru a rezerva vacante pentru intregul an, deoarece tarifele la biletele de avion sunt mai mici cu pana la 40%, in peste 100 de destinatii intercontinentale, informeaza, miercuri, reprezentantii a doua companii aeriene. Cele mai cautate destinatii intercontinentale…

- Dupa un decembrie relativ bland din punct de vedere meteorologic, in lunile ianuarie si februarie s-ar putea inregistra valuri de frig si caderi masive de zapada cauzate de o destabilizare a vortexului polar, explica meteorologii americani pentru weather.com. Vortexul polar este o masa de aer de presiune…

- ''Franta este omul bolnav al Europei, ea trage Europa in jos, in timp ce Polonia este un punct luminos'', a declarat Jacek Czaputowicz pentru canalul de televiziune Polsat News. Relatiile dintre Franta si Polonia s-au racit dupa sosirea la putere a conservatorilor la Varsovia, in 2015. ''Atacul…