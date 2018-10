Stiri pe aceeasi tema

- FMI estimeaza o incetinire a cresterii in 2019 la 2,5% pentru Statele Unite si +6,2% pentru China. Si mai mult, de vreme ce noile previziuni nu includ celelalte amenintari ale lui Donald Trump, printre care noi taxe pe alte marfuri chinezesti in valoare de 267 de miliarde de dolari. Asta ar echivala…

- Realitatea incepe in sfarșit sa iasa la lumina. Secretarul de interne Sajid Javid va propune curand, conform presei, ca deținatorii de pașapoarte UE sa fie lasați sa treaca liber de serviciul de imigrație "pentru 30 de luni", in cazul unui Brexit fara acord cu UE in martie. Ei nu vor trebui sa solicite…

- Fostul presedinte american Barack Obama a lansat un apel, sambata, in California, la mobilizare pentru a schimba majoritatea in Congres, denuntand "politica fricii" a lui Donald Trump, al carui nume insa nu l-a pronuntat, relateaza AFP preluat de agerpres.Adina Florea, omul propus pentru șefia…

- Coreea de Nord continua sa reprezinte "o amenintare serioasa si iminenta", a atras atentia marti in raportul sau anual Ministerul japonez al Apararii, care ramane neincrezator in ciuda unor progrese diplomatice in ultimele luni, relateaza France Presse. Anul trecut, aceasta "carte alba" a fost publicata…

- Un sondaj realizat recent de compania Ipsos indica faptul ca 48% din simpatizanții Partidului Republican sunt de acord cu președintele SUA, Donald Trump, ca "presa este dușmanul poporului", informeaza site-ul cotidianului The Independent, conform Mediafax.De asemenea, peste 4 din 10 simpatizanți…

- Intrata de 19 luni in președinția Trump, democrația Americii intampina probleme grave - insa nu totul, și nici macar cea mai mare parte, e din vina lui Donald Trump. Aceasta criza a guvernarii a avut o perioada de incubație de decenii. Dar abia acum, cand asalturile iconoclaste ale lui Trump impotriva…

- Vicepresedintele american Mike Pence a salutat revenirea acasa a ramasitelor pamantesti a 55 de militari americani care au murit in razboiul din Coreea, in cadrul unei ceremonii care a avut loc miercuri, in Hawaii, numind evenimentul "o ocazie istorica", relateaza DPA, potrivit Agerpres. Ramasitele…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, are in vedere introducerea unei taxe de 25% asupra unor importuri din China in valoare de 200 de miliarde de dolari. Pana acum, in conflictul comercial chino-american, liderul de la Casa Alba mentionase o taxa de 10%, reaminteste agentia.