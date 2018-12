Stiri pe aceeasi tema

- Migratia neta din Uniunea Europena in Marea Britanie a ajuns la cel mai scazut nivel din ultimii sase ani, in timp ce migratia neta din Romania si Bulgaria s-a injumatatit din 2016, conform datelor publicate Biroul National de Statistica (ONS) din Regatul Unit, scrie The Guardian.

- Marea Britanie va avea de suferit semnificativ in toate scenariile privind Brexitul peste 15 ani, conform unei analize economice efectuata de mai multe departamente ale guvernului, printre care si Trezoreria, scrie The Guardian.Documentul ajunge la concluzia ca Produsul Intern Brut (PIB) ar…

- Brandul, spitalele și serviciile medicale ACIBADEM au fost desemnate drept alegerea numarul 1 de catre participanții turci la un sondaj QUDAL, in cadrul caruia au fost intrebați despre preferințele lor in ceea ce privește serviciile medicale private. Peste 1.200 de persoane (peste 15 ani) au fost intervievate…

- Ministrul Imigrației din Marea Britanie, Caroline Nokes, a avertizat ca dupa o data-limita cetatenii europeni, inclusiv moldovenii cu cetațenie romana, nu vor mai avea drept de munca in Regatul Unit.

- Astazi, țarile din intreaga lume au semnat Declarația de la Astana, in cadrul Conferinței Globale privind asistența medicala primara, reafirmand angajamentul de a consolida asistența medicala primara in țarile lor și acoperirea universala cu servicii medicale pentru toți.

- Marea Britanie, dupa Brexit, va acorda prioritate migrantilor cu inalta calificare, iar cetatenii Uniunii Europene vor beneficia de acelasi tratament ca al acelora sositi din alte parti ale globului, a declarat premierul britanic, Theresa May. Cu alte cuvinte, doar migrantii care pot demonstra ca au…

- O unitate medicala la aproape 12.000 de romani. Așa stau, in medie, lucrurile in mediul rural, dar exista judete in care o entitate medicala deserveste si peste 30 de mii de oameni. La nivel national, doar una din 10 unitați medicale de stat se afla in mediul rural. De cealalta parte, mediul privat…