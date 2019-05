The Guardian: Rusia lansează un nou spărgător de gheaţă nuclear în încercarea de a deschide Arctica Rusia a lansat un spargator de gheata alimentat cu energie nucleara, sâmbata, în cadrul ambitiosului program de renovare si extindere a flotei sale navale pentru a-si îmbunatati capacitatea de a tatona potentialul comercial al Arcticii, relateaza The Guardian preluat de Rador.

Nava, botezata Ural si care a fost lansata la apa la santierul naval din Sankt Petersburg, face parte din trio-ul care, la finalizare, va fi format din cele mai mari si mai puternice spargatoare de gheata din lume.

Rusia construieste o noua infrastructura si îsi reconfigureaza porturile în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

