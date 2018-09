Stiri pe aceeasi tema

- Propunerea britanica de acord Brexit a fost respinsa joi de liderii UE, reuniți la summit-ul de la Salzburg, acum prim-ministrul Theresa May se afla sub presiune pentru a-si modifica substantial oferta, scrie The Guardian . Theresa May afirma insa ca observațiile liderilor UE reprezinta doar „tactici…

- Theresa May se confrunta cu realitatea ca membrii UE cu cea mai mare influenta sunt cei mai intransigenti la negocieri, relateaza The Times , citat de Rador. Asemenea Poloniei, Romania este preocupata de un Brexit fara acord. Sustine un compromis - mai ales daca vor fi puse in discutie viitoarele contributii…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a precizat ca Uniunea Europeana ar trebui sa reziste apelurilor la compromis cu privire la Brexit ale prim-ministrului britanic Theresa May, relateaza The Guardian.

- Coreea de Nord continua constructiile la fabrica la care au fost produse primele rachete balistice intercontinentale ale tarii capabile sa ajunga in SUA, in pofida negocierilor privind programul sau nuclear, scrie The Guardian potrivit News.ro . Satelitii americani au fotografii si imagini in infrarosu…

- Scandalul Facebook/Cambridge Analytica și misterioasele fonduri canalizate prin intermediul Partidului Unionist Democrat din Irlanda de Nord catre campaniile pro-Brexit din Anglia și Scoția au contribuit la aducerea in atenția opiniei publice a conceptului de bani obscuri. Aeștia pot fi considerați…

- Incendiarul interviu acordat de Donald Trump unui ziar in ajunul primei sale vizite in Regatul Unit - interviu in care a atacat planurile Theresei May cu privire la Brexit si a sugerat ca Boris Johnson ar fi fost un premier grozav - a fost primit cu indignare de parlamentari, ei acuzandu-l ca a manifestat…

- Premierul britanic, Theresa May, a obtinut vineri aprobarea din partea cabinetului pentru planurile sale de a parasi Uniunea Europeana, depasind neintelegerile propriilor ministri si castigand suportul pentru o abordare controversata si „prietenoasa mediului de afaceri”, relateaza The Guardian.

- Comunitatile de romi din Marea Britanie risca deportarea dupa Brexit, in conditiile in care multi nu vor putea sa ofere documentele necesare pentru a li se asigura sederea, scrie The Guardian. Secretarul de...