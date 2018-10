Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul secret britanic MI5 va prelua conducerea combaterii terorismului de extrema dreapta, pe fondul temerilor tot mai mari ca adeptii suprematiei albilor isi sporesc eforturile de instigare la conflicte rasiale violente pe strazile din Marea Britanie, dupa cum a aflat The Guardian citat de Rador.

- BDI, cel mai mare grup industrial din Germania si seful turismului din Spania au fost socati de rezultatele unui nou studiu privind impactul economic al plecarii haotice a Marii Britanii din UE, anunța The Sun, citat de Rador.

- Marocul nu este pregatit sa puna la dispozitie vreo parte a teritoriului sau pentru a gazdui centre de debarcare a migrantilor pe perioada evaluarii cererilor de azil ale acestora in Europa, a declarat ministrul de externe marocan, Nasser Bourita, intr-un interviu acordat cotidianului german Die…

- Promisiunea europeana nu e pierduta; ea e doar cufundata in somn. Progresul realizat recent in privinta regulilor care guverneaza muncitorii detasati si apararea demonstreaza ca Europa progreseaza atunci cand vointa politica a europenilor se uneste in jurul unui proiect ambitios si clar. Iar in ceea…

- Cei doi rusi suspectati ca l-au otravit pe fostul spion Sergei Skripal au sustinut intr-un interviu la televiziunea de stat RT ca se aflau in Salisbury ca turisti pentru a vizita catedrala din oras, scrie The Guardian potrivit News.ro . Cei doi barbati nu si-au aratat pasapoartele dar au afirmat ca…

- Europa a depasit pragul de 1 MIL. de masini electrificate pe sosele (modele 100% electrice si hibride plug-in), la un an dupa China, dar inaintea SUA. Vanzarile au crescut cu mai mult de 40% in prima jumatate a anului, scrie The Guardian .

- Postacii ruși și o rețea de conturi automate raspandesc informații false despre vaccinuri pe Twitter pentru a semana discordie și pentru a distribui conținut malițios in timpul alegerilor din SUA, programate a avea loc in noiembrie, arata un studiu realizat de catre Universitatea George Washington și…

- Noul premier spaniol Pedro Sanchez si cancelarul federal german Angela Merkel au afisat sambata, in Spania, o buna intelegere asupra problemei migratiei si au convenit ca Marocul sa beneficieze de un sprijin mai mare din partea UE, in calitate de tara de origine si de tranzit pentru migranti, informeaza…