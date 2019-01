Stiri pe aceeasi tema

- Marți seara e un moment crucial atat pentru UK, cat și pentru UE. In noiembrie anul trecut, premierul britanic Theresa May a adus de la Bruxelles acordul Brexit. Acesta urmeaza sa fie supus la vot marți, 15 ianuarie, in Parlamentul britanic. Guvernul nu are propria majoritate in parlament și, in cadrul…

- Prim-ministrul britanic Theresa May lucreaza pentru obtinerea mai multor garantii de la Uniunea Europeana in ceea ce priveste Acordul pentru Brexit inainte ca acesta sa fie dezbatut si votat in Parlamentul britanic, relateaza Reuters.

- Votul din Parlamentul britanic privind acordul de iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana, negociat de premierul Theresa May, se va desfasura pe data de 15 ianuarie, informeaza postul BBC News, citand surse guvernamentale.

- Un grup transpartinic de legislatori britanici de marca va initia o indrazneata incercare de a nu permite un Brexit fara acord, saptamana aceasta, lipsind guvernul de bani lichizi si creand o blocare in stilul Donald Trump. Parlamentarii vor vota marti doua amendamente la Legea finantarii, care vor…

- Boris Johnson, fostul ministru pentru Brexit al Marii Britanii, a declarat marti ca spera ca Parlamentul britanic sa respinga Acordul pentru Brexit negociat de premierul Theresa May si reprezentantii UE, relateaza Reuters

- Premierul britanic Theresa May spune ca va fi in funcție și peste doua saptamani, respingand astfel speculațiile referitoare la o posibila demisie in cazul in care Parlamentul va respinge, pe 11 decembrie, acordul Brexit.

- Liderul opozitiei din Marea Britanie, Jeremy Corbyn, a descris analiza guvernului privind acordul pentru Brexit ca fiind „lipsita de insemnatate”, in timpul sesiunii de intrebari adresate premierului Theresa May, scrie The Guardian.Intr-un schimb de replici din Camera Comunelor, Corbyn, liderul…

- Premierul britanic, Theresa May, nu vede “nicio alternativa la acordul negociat cu Uniunea Europeana privind Brexit miercuri", relateaza duminica The Sun citat de Rador. Nu exista alt acord pe masa, avertizeaza ea.