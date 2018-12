The Guardian: Marea Britanie nu are nevoie de un al doilea referendum - are nevoie de un preferendum

Stiri pe aceeasi tema

- Ipoteza unui al doilea referendum privind Brexit, chiar daca e respinsa de prim-ministrul Theresa May, caștiga teren, data fiind ostilitatea Parlamentului fața de retragerea convenita cu Bruxelles-ul. Iata intrebarile pe care le presupune un asemenea scenariu, in opinia Le Vif , citat de Rador.

- Liderii UE au dat o lovitura devastatoare speranțelor Theresei May de a salva acordul pentru Brexit, titreaza The Guardian. Comisia Europeana isi va intensifica pregatirile pentru cazul in care nu va exista un acord cu Marea Britanie privind iesirea sa din UE, a declaratJean-Claude Juncker, scrie…

- Fostul premier italian controversat Silvio Berlusconi se dovedeste un sustinator puternic al ramanerii Marii Britanii in UE, in dezbaterea privind Brexit-ul, comenteaza DPA, relateaza agerpres.ro."Sper ca Marea Britanie va putea sa ramana in Uniunea Europeana. Aprind o lumanare in fiecare…

- Președintele american Donald Trump a declarat luni ca acordul privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana ar putea afecta comerțul intre Washington și Londra, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Acesta a declarat pentru reporteri ca ințelegerea pare benefica pentru…

- In timp ce parlamentul se piaptana, Europa arde sau, in cel mai bun caz, mai izbucneste cate o limba de foc din jar. Istoria ar putea compara tratarea Rusiei in anii '90, infrante si in recesiune, cu cea a Germaniei dupa 1918, potrivit The Guardian , citat de Rador.

- Peste cateva ore, urmeaza sa fie difuzat mesajul ca cei 27 de lideri din UE, reuniti la Bruxelles, au fost de acord cu documentul final al negocierilor cu Marea Britanie, Acordul prin care se stabilesc termenii si regulile pentru iesirea acestei UK din structurile europene.

- Premierul britanic Theresa May si Uniunea Europeana (UE) regizeaza un acord pe tema Brexit-ului care va condamna Marea Britanie la un statut de colonie, a declarat marti fostul ministru de externe al acestei tari, Boris Johnson, informeaza Reuters. "Nimeni nu este pacalit de acest teatru. O amanare…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a declarat luni ca o decizie buna din partea omologului sau britanic Theresa May ar fi sa ceara un al doilea referendum privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, relateaza site-ul cotidianului The Guardian.