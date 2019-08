The Guardian: Globalizarea, aşa cum o ştim, nu-i va supravieţui lui Trump. Iar acesta e un lucru bun Semnificatia razboiului comercial dintre China si SUA ajunge cu mult dincolo de impactul bataliei taxelor vamale sau de care dintre cei doi autoproclamati lideri autoritari va câstiga dreptul de a se fuduli. Dupa cum stateau lucrurile si în anii '30, aparentul derapaj implacabil catre protectionism este parte a unei crize mai profunde a statu-quo-ului international. Saptamâna aceasta, atunci când Beijingul a acuzat SUA ca "distrug deliberat ordinea internationala", el transmitea de fapt ca hegemonia americana nu va mai ramâne necontestata. Globalizarea,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

