Stiri pe aceeasi tema

- Financial Times: Cele mai multe victime din sinagoga erau oameni in varsta ● Democrații Americii trebuie sa vina cu un program.a ● The Guardian: Candidatul de extrema dreapta Jair Bolsonaro a caștigat alegerile din Brazilia ● Les Echos: UBS se intereseaza de americanii bogați care traiesc in Elveția…

- Serviciul secret britanic MI5 va prelua conducerea combaterii terorismului de extrema dreapta, pe fondul temerilor tot mai mari ca adeptii suprematiei albilor isi sporesc eforturile de instigare la conflicte rasiale violente pe strazile din Marea Britanie, dupa cum a aflat The Guardian citat de Rador.

- Presedintele american Donald Trump l-a laudat pe un congresman care a agresat un ziarist, in 2017, indemnandu-i pe alegatori sa-l voteze la alegerile de la jumatatea mandatului de luna viitoare, pentru ca e "genul lui", relateaza Reuters si AFP, potrivit Agerpres. Greg Gianforte, care reprezinta…

- Candidatul de extrema dreapta, Jair Bolsonaro, a intrunit 46,46 % din voturi la alegerile prezidentiale desfasurate duminica in Brazilia, urmand sa-l infrunte intr-un al doilea tur pe reprezentantul Partidului Muncitorilor, Fernando Haddad, care a obtinut 28,69%, transmite AFP, care citeaza rezultatele…

- Alegatorii din Republica Ceha au inceput sa voteze vineri in alegerile municipale si senatoriale, care se vor desfasura pe parcursul a doua zile, informeaza dpa. Scrutinul este considerat un test important pentru partidul populist la putere ANO, condus de prim-ministrul Andrej Babis. Sectiile de votare…

- Febra porcina și-a gasit calea catre China, caminul a jumatate din populația de porci a lumii. Fermierii din Estonia iși calculeaza inca pierderile. Lucrul crucial care ne face foarte conștienți de amenințarea reprezentata de ASF este acela ca China inseamna jumatate dintre porcii lumii. Este extrem…

- Peste 600 de persoane din blocurile de langa podul Morandi, care s-a prabusit marti, nu pot intra in locuintele lor. "Acum cum ii spun copilului meu?", spune Cinzia. De la fereastra camerei sale se vede camionul Basko ramas la un pas de prabusire; ieri i-a explicat fiului ca nu trebuia sa ii fie frica,…

- In Argentina, Senatul voteaza o lege pentru legalizarea avortului in primele 14 saptamani de sarcina, careia i se opun Biserica Catolica și Papa, scrie The Guardian intr-un amplu reportaj, citat de Rador.