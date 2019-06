The Guardian: Experimentul Cinci Stele ne-a dezamăgit. Italia are nevoie acum de o schimbare politică reală La recentele alegeri europene, cele doua partide italienești care formeaza primul guvern populist autentic din Europa de Vest au confirmat ca înca mai pot conta pe 50% din voturi. Însa vestea șocanta a fost aceea ca, în interiorul coaliției, sprijinul pentru Mișcarea Cinci Stele (M5S) anti-establishment s-a înjumatațit la 17%, în vreme ce al Ligii de extrema dreapta s-a dublat la 34%, ea devenind jucatorul dominant în politica italiana.

Cum de a putut M5S, care a inventat cu succes noi cai de a face politica pe internet, sa cada atât de rau și atât… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Practici precum consumarea de alimente langa obiectivele turistice, cantatul in mijloacele de transport in comun sau costumarea in gladiatori ori centurioni au fost interzise in capitala Italiei. Autoritatile din Roma au actualizat recent legislatia care data din 1946, in cadrul unui efort…

- ​Daca guvernarea Italiei nu a fost niciodata ușoara, nici acest guvern - o coaliție între Mișcarea de 5 Stele (M5S) și Liga - nu a avut niciodata o viața ușoara, adevarul este ca de la alegerile europene între partenerii de coaliție atmosfera este, dupa cum au prezis și analiștii, insuportabila,…

- "De ani de zile, dam fara sa primim sau primim mai putin decat ce ni s-ar cuveni, ani in care suntem total ignorati in chestiunea migrantilor, de exemplu. Toata povara este asupra noastra si, ca si cum nu ar fi suficient, ne fac morala. Lucrurile nu pot functiona asa, este prea facil", a scris el…

- Parlamentul german a devenit primul din Europa care a aprobat o motiune care numeste antisemita miscarea de boicot, reducere a investitiilor si sanctiuni (BDS) impotriva Israelului, relateaza The Guardian potrivit news.roMotiunea, care a fost aprobata vineri dupa-amiaza, sustine ca BDS „aduce…

- Europenii vor merge luna aceasta la urne pentru un vot continental ce va avea efecte puternice și în plan național. Între 23 și 26 mai toți membrii UE vor organiza scrutine pentru a alege parlamentari pentru PE. Și deși alegerile se vor concentra teoretic pe chestiuni continentale, voturile…

- Noi tensiuni au izbucnit în coaliția populista care conduce Italia, dupa o ancheta pentru corupție a procurorilor din Roma care îl vizeaza pe consilierului economic al primului-ministru Matteo Salvini, scrie Bloomberg.Armando Siri, subsecretar la Ministerul Infrastructurii și Transporturilor,…

- Un roman care traiește la Roma a pus pe jar autoritațile din Roma, dupa ce ieri a anunțat la numarul de urgența ca a plasat o bomba in zona San Pietro, din capitala Italiei. Barbatul, in varsta de 51 de ani, locuiește in cartierul Gianicolo, a anunțat rotalianul.com. Omul era intr-o stare de ebrietate…

- Avand in vedere importanta dezvoltarii infrastructurii din țara noastra, dar și a serviciilor importante de zi cu zi pentru populație, sunt necesari investitori atat din Romania, cat și din orice alta țara sau zona a lumii cu care avem relații de prietenie, strategice, comerciale sau de orice alta natura.…