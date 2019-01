Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May a anunțat ca renunța la taxa, in valoare de 65 de lire sterline, pe care milioane de cetațeni din statele membre ale Uniunii Europene trebuiau sa o plateasca pentru a avea in continuare drept de ședere in Marea Britanie, dupa Brexit. De asemenea, șefa Guvernului de la…

- "BREXIT – Un vis urat, din care Marea Britanie s-a trezit. Asa cum anticipam in ultima postare, a inceput batalia pentru ramanerea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Uniunea Europeana. In urma votului dat azi in Parlamentul de la Londra, Regatul Unit nu mai are conditiile politice…

- Romania sustine acordul privind Brexitul incheiat intre Uniunea Europeana si Regatul Unit, precum si declaratia politica privind viitorul cadru al relatiei lor post-Brexit, a declarat duminica la postul BBC ministrul roman de externe, Teodor Melescanu. ''Considerăm că este esenţial pentru…

- Comisia Europeana a anuntat miercuri ca a adoptat o serie de masuri, in special in sectoarele serviciilor financiare, transporturilor aeriene si vamal, pentru atenuarea consecintelor in cazul absentei unui acord cu Londra asupra Brexitului, transmite AFP. Cu 100 de zile înaintea ieşirii efective…

- Premierul britanic Theresa May s-a intalnit marti cu membrii cabinetului sau pentru a analiza posibilitatea ca Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord sa paraseasca UE fara un acord de retragere, pe fondul unei opozitii puternice in Parlament, transmite dpa. ''Nu va exista niciun risc pentru…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a decis luni ca Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord este liber sa revoce in mod unilateral notificarea intentiei sale de retragere din UE, transmit agentiile de presa internationale. Decizia de a revoca Brexit-ul ar fi o opţiune 'suverană',…

- Intrevederea a avut loc in prezenta E.S. Andrew Noble, ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord in Romania. Obiectivul strategic al Romaniei este ca Uniunea Europeana și Marea Britanie sa aiba o relație cat mai apropiata, dupa producerea Brexitului. Intrarea London…

- Spania nu va sustine proiectul de acord intre Uniunea Europeana si Londra privind termenii retragerii Regatului Unit din blocul comunitar daca nu se va specifica in mod clar ca Madridul va putea negocia viitorul teritoriului Gibraltar in mod direct cu Londra, a declarat luni ministrul de externe…