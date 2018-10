Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite "urmaresc indeaproape" situatia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, dat disparut la 3 octombrie la o zi dupa o vizita la consulatul saudit la Istanbul, a declarat marti secretarul american al Apararii, Jim Mattis, relateaza AFP. "Urmarim situatia indeaproape si actionam in stransa cooperare…

- Uniunea Europeana sustine pozitia SUA privind disparitia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi si doreste de asemenea o "ancheta aprofundata" in acest caz, a declarat marti la Lisabona vicepresedinta Comisiei Europene, Federica Mogherini, relateaza AFP. "Noi subscriem 100% la pozitia americana. Asteptam…

- Autoritatile au primit permisiunea de a perchezitiona Consulatul Arabiei Saudite de la Istanbul, in cadrul anchetei cu privire la disparitia jurnalistului saudit de la ziarul american Washington Post Jamal Khashoggi, constatata dupa ce acesta a intrat in sediul acestei misiuni, relateaza Reuters.

- Arabia Saudita a dat unda verde pentru perchezitionarea consulatului sau de la Istanbul de catre serviciile de securitate turce in cadrul anchetei privind disparitia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, a anuntat marti diplomatia turca, relateaza AFP. "Autoritatile saudite au anuntat ca sunt gata sa…

- Departamentul de Stat al SUA a confirmat luni ca a discutat cu guvernul Arabiei Saudite privind disparitia jurnalistului Jamal Khashoggi si a facut apel la Riad sa lanseze o investigatie in acest sens, scrie Politico.„Dupa cum a declarat si presedintele, Statele Unite sunt ingrijorate de disparitia…

- Autoritatile din Turcia analizeaza filmarile camerelor de supraveghere de pe autostrazi pentru a gasi o duba neagra despre care cred ca a transportat trupul jurnalistului Jamal Khashoggi de la consulatul Arabiei Saudite din Istanbul. Investigatorii sustin ca duba ar apartine unei trupe de asasini…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat ca urmareste personal cazul jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, care a disparut dupa ce a intrat in Consulatul Arabiei Saudite de la Istanbul, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Autoritatile turce au lansat o ancheta dupa disparitia la Istanbul a unui editorialist saudit, care nu a mai fost vazut de la intrarea sa in consulatul saudit, marti, informeaza sambata AFP, potrivit Agerpres. Riadul a dat asigurari ca Jamal Khashoggi a parasit consulatul in aceeasi zi, in timp…