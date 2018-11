Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe state europene membre NATO au indemnat joi Statele Unite ca mai degraba sa incerce sa determine Moscova sa revina la respectarea Tratatului INF decat sa se retraga din el, pentru a evita o scindare a Aliantei Nord-Atlantice, de care Rusia ar putea profita.

- ”Rusia nu ameninta pe nimeni si si-a respectat cu strictete obligatiile in sfera securitatii internationale si controlului armamentului”, a declarat liderul de la Kremlin, intr-o intalnire cu reprezentanti militari de rang inalt.Insa arsenalul rus urmeaza sa fie modernizat cu scopul de…

- Membri europeni ai NATO au indemnat joi Statele Unite ca mai degraba sa incerce sa determine Moscova sa revina la respectarea Tratatului INF decat sa se retraga din el, pentru a evita o scindare a Aliantei Nord-Atlantice, de care Rusia ar putea profita, au declarat diplomati pentru Reuters, infomreaza…

- Declarația liderului american nu a venit ca o mare surpriza. De cațiva ani, acest lucru a fost raportat de diverși reprezentanți ai Casei Albe. Și, așa cum a scris ziarul britanic The Guardian, John Bolton, consilierul prezidențial pentru securitate naționala, a sunat la Trump. Potrivit ziarului, acesta…

- Donald Trump ameninta sa creasca arsenalul nuclear american al Statelor Unite, in urma retragerii americane dintr-un tratat cu privire la interzicerea armamentului nuclar semnat in timpul Razboiului Rece, in contextul in care Moscova afirma ca acest lucru va face lumea mai periculoasa, relateaza AFP.

- "Va fi nevoie de consultari intre grupul celor patru (fara SUA) puteri nucleare, de o discutie cat mai urgenta in cadrul Conferintei pentru dezarmare de la Geneva si de o discutie in Consiliul de Securitate al ONU. Situatia este critica, amenintarile la adresa pacii capata forme tot mai concrete",…

- John Bolton exercita presiuni ca Donald Trump sa retraga Statele Unite din Tratatul privind fortele nucleare intermediare (INF), incheiat cu Rusia in 1987, in timpul Razboiului Rece, in pofida opozitiei altor membri ai administratiei si unor aliati, potrivit unor surse la curent cu acest demers, dezvaluie…

- Nu este deloc intamplator ca Recep Tayyip Erdogan si Vladimir Putin au avut o intalnire indelungata, imediat dupa prabusirea lirei turcesti, precum si anuntul facut Donald Trump cu privire la dublarea taxelor vamale asupra importurilor de aluminiu si otel din Turcia, care ating astfel impozite de 20%…