- Un purtator de cuvant al Downing Street a anunțat ca deputatii britanici se vor pronunta pe 15 ianuarie asupra acordului de Brexit negociat intre Londra si Uniunea Europeana, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres.Dezbaterile privind acest text vor fi reluate miercuri si joi in Camera…

- Deputatii britanici se vor pronunta pe 15 ianuarie asupra acordului de Brexit negociat intre Londra si Uniunea Europeana, a declarat marti un purtator de cuvant al Downing Street, relateaza AFP si Reuters. Dezbaterile privind acest text vor fi reluate miercuri si joi in Camera Comunelor si ar putea…

- In pofida apelurilor care emana de la Parlament la ruperea acordului convenit de Theresa May, in Downing Street si la Bruxelles este larg acceptat faptul ca premierul nu va reusi sa renegocieze textul documentului de retragere. Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, ofera in schimb "clarificarea…

- Situația devine tot mai complicata la Londra în privința Brexitului. Mai multe publicații scriu, citând surse din guvern, ca votul de marți în privința planului de Brexit al Theresei May a fost scos de pe ordinea de zi a Parlamentului. Totul,…

- Sustinatorii conservatori ai Brexitului intentioneaza sa atate din nou opozitia fata de acordul de retragere (din UE) al Theresei May, afirmand ca el se bazeaza pe niste temeri "defetiste" si pe niste povesti inspaimantatoare legate de iesirea din uniunea amala, potrivit The Guardian , citat de Rador.

- In dimineata de noiembrie din 1990, cand Margaret Thatcher a demisionat, eram la scoala. Vad si acum clasa. Profesorul a facut un gest pe care nu il mai facuse pana atunci: a deschis televizorul ca sa vedem momentul plecarii Doamnei de Fier din Downing Street. Nu aveam idee ce inseamna sa ai un alt…

- Sadiq Khan a trimis un mesaj Uniunii Europene, potrivit caruia, in opinia sa, Partidul Laburist va fi silit sa se opuna acordului "prost" pe tema Brexitului, asa cum a reiesit el in urma negocierilor organizatiei cu Theresa May, potrivit The Guardian , citat de Rador.

- UE cere Theresei May sa vina cu idei noi pentru a elimina blocajul negocierilor pe tema Brexitului, iar presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a avertizat ca "bunavointa" nu este suficienta pentru a se ajunge la un acord, potrivit Financial Times , citat de Rador.