The Financial Times: Istoria atarna greu asupra Ungariei

- "Numai socialismul poate salva China", a declarat marti marti presedintele chinez, Xi Jinping, la cateva zile dupa realegerea sa in unanimitate de catre parlament, care i-a oferit, de asemenea, posibilitatea de a ramane in fruntea statului cat timp doreste, noteaza AFP. Intr-un discurs…

- "De aceea trebuie ca maghiarii din Ungaria si cei fortati intr-o existenta minoritara de catre dictatul de pace de la Trianon sa se tina de mana, sa se ajute reciproc si sa raspunda uniti la procesele care aduc in pericol intreaga comunitate europeana. Miza alegerilor din Ungaria este daca Ungaria…

- O bursa dedicata cercetatorilor din intreaga lume interesati de istoria Romaniei si a Transilvaniei a fost lansata de reprezentantii Facultatii de Istorie si Filosofie a Universitatii Babes-Bolyai, care au inaugurat marti casa memoriala David Prodan.

- Intr-o intalnire cu simpatizantii Jobbik desfasurata la Bekes, in sud-estul tarii, Vona a subliniat ca partidul sau este decis sa stopeze coruptia, sa solutioneze problemele din sistemul public de sanatate si sa creeze un sistem de pensii echitabil. El a estimat ca in cazul unei prezente…

- La debutul sau pe banca ACS Poli Timișoara, Leo Grozavu a cedat in finalul sezonului regular pe „Dan Paltinișanu” scor 3-2 cu FC Voluntari, golul victoriei ilfovenilor fiind marcat in minutele de prelungire. Istoria s-a repetat in prima etapa a play-out-ului acestei ediții de campionat pe arena ”Anghel…

- "Coincidența, mai mult ca sigur, Congresul PSD (caruia eu, și nu doar eu, ii cautam inca rostul) are loc in luna in care se mplinesc 125 de ani de existența a social democrației romanești. Este important de spus ca inființarea Partidului Social-Democrat al Muncitorilor din Romania, din care faceau…

- Banca Nationala a Ungariei (NBH) a anuntat marti ca a finalizat repatrierea, de la Londra la Budapesta, a rezervei de aur a Ungariei, informeaza agentia MTI. A fost repatriată o cantitate de aproximativ 100.000 de uncii (aproape trei tone) de metal preţios care, la cursul actual de schimb,…

- Rezerva de aur a Ungariei a fost readusa in tara. Metalul pretios in cantitate de aproximativ 100 mii de uncii (aproape trei tone) a fost adus la Budapesta de la Londra. Conducerea Bancii Nationale Ungare (MNB) a decis in unanimitate aducerea inpoi in Ungaria a rezervei de aur a tarii, a carei valoare…

- RB Leipzig și Borussia Dortmund auu terminat nedecis, scor 1-1 (1-1) derbyul rundei a XXV-a din Bundesliga. Istoria partidei s-a scris in prima repriza cand s-au și marcat cele doua goluri ale confruntarii. Gazdele au inceput mai bine jocul și au deschis scorul grație reușitei lui Augustin din minutul…

- Orasele Brasov si Oradea sunt cele mai cautate din Romania Orasele Brasov si Oradea sunt cele mai cautate orase din România, asa reiese din studiul "Orase si cartiere din România", publicat miercuri de platforma online Storia.ro. Informatiile au fost culese online,…

- Serialul va avea frecventa lunara si este organizat de Directia pentru Cultura Galati in parteneriat cu mai multe institutii de cultura din judet. Prima conferinta este sustinuta de conf. univ. dr. Catalin Negoita, cu expunerea „Cum am dobandit Cadrilaterul”.

- Declaratia sa intervine inaintea alegerilor generale de duminica, la care blocul de dreapta al lui Berlusconi este considerat favorit, dar exista disensiuni interne cu privire la nominalizarea premierului in caz de victorie."Oricine isi da seama ca Tajani ar fi un candidat excelent", a…

- "Este meritul politicii promovate de premierul Ungariei, Viktor Orban, ca a indreptat atentia tuturor asupra necesitatii apararii frontierelor Schengen", a declarat ministrul ceh de externe, Martin Stropnicky. Raspunzand la intrebarea privind situatia Ungariei premergator adoptarii unei pozitii ferme…

- Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a solicitat inaltului comisar al ONU pentru drepturile omului, Zeid Ra'ad Al Hussein, sa demisioneze imediat, deoarece in cadrul discursului rostit la cea de a 37-a reuniune a Comisiei ONU pentru Drepturile Omului, care a avut loc luni, la Geneva, l-a atacat…

- Aproximativ 200 de persoane au manifestat joi in fata consulatului general al Rusiei din Istanbul pentru a denunta campania sangeroasa pe care o intreprinde regimul sirian in enclava rebela Ghouta Orientala, relateaza AFP. Manifestantii, cei mai multi fiind sirieni refugiati in Turcia, au scandat…

- Viitorul economiei Ungariei depinde daca industria auto, care a intrat intr-o noua era, va contribui la cresterea economiei tarii, ca principala ramura a noii revolutii industriale, a declarat ministrul ungar de externe, la o conferinta de presa sustinuta miercuri, la Budapesta, la care a fost anuntata…

- Polonia nu este in nici un caz unica tara in care evreii au fost persecutati de vecinii lor. In jur de 3 milioane dintre cei ucisi in Holocaust au murit aproximativ tot acolo unde au si trait, macelariti in satele lor aflate pe tot cuprinsul republicilor baltice, Belarusului, Ucrainei, dar si Poloniei.…

- Mihaela Buzarnescu isi continua parcursul incredibil in tenisul feminin. Ajunsa pe locul 39 WTA la inceputul acestei saptamani, 'Miki' a fost din nou protagonista unui roller coaster, in primul tur al turneului International de la Budapesta: a invins-o cu 7-6(5), 6-1 pe Lara Arruabarrena (82 WTA),…

- "Uniunea Europeana are o noua propunere privind migratia, care nu este buna pentru noi, deoarece in centrul acesteia este asezata relocarea obligatorie a imigrantilor in tarile membre ale UE", a declarat luni, la Sofia, premierul Ungariei, Viktor Orban, dupa incheierea discutiilor cu premierul Bulgariei,…

- Mihail Popkov este considerat cel mai periculos criminal in serie din istoria Rusiei avand la activ 22 de crime dovedite și alte 59 marturisite. El a fost condamnat deja la inchisoare pe viața, dar ceea ce i-a surprins pe psihologi a fost dedublarea de personalitate a acestuia. Cel care in timpul noții…

- Proiectul are in vedere de asemenea interdictii de acces pentru strainii banuiti de favorizarea intrarii in Ungaria a solicitantilor de azil, precum si posibilitatea de a le interzice cetatenilor ungari sa se apropie de zonele de granita. Documentul contine si o dispozitie noua, obligatia…

- Al treilea aeroport din Istanbul, care va fi si cel mai mare din Turcia, va fi inaugurat pe 29 octombrie, a anuntat ministrul turc al transporturilor Ahmed Arslan, potrivit La Tribune. Acesta va sta la baza primului "aeroport - oras" din Turcia.

- Hotelul de Gheata de la Balea Lac va fi inaugurat oficial astazi, in prezenta ambasadorului Canadei in Romania, Kevin Hamilton, informeaza Rador.ro. Anul acesta, tema constructiei unice in Romania este muzica, astfel ca cele 16 camere si trei iglu-uri sunt ...

- Vanati si interzisi de comunisti, exilati, au ramas in sufletele romanilor. Au trecut aproape 56 de ani si legenda e vie, iar Nicu Covaci o spune mai departe. Cu noua formula, fondatorul si liderul trupei Phoenix a venit la "Neatza" cu noua piesa - "Bucovina"

- Custodele Coroanei romane, Margareta, a apreciat "munca si istoria" Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, in cadrul unei vizite pe care a facut-o, marti, la sediul redactiei alaturi de principele Radu. "Fascinant. Si munca si istoria de acolo. Este ceva care ne arata acum…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, are o relație din ce in ce mai stransa cu Ungaria și se apropie de premierul Ungariei, Viktor Orban. Citește și: Dragnea a luat foc, dupa ce a fost chemat in Comisia de Aparare: 'Este o gluma politica. Daca vrem ceva serios, facem o comisie speciala' In…

- Cursa pentru succesiunea lui Jean-Claude Juncker in fruntea Comisiei Europene s-a lansat deja in culise. Dar cele 28 de tari membre ale UE sunt inca departe de a fi de acord asupra regulilor jocului, scrie ziarul belgian Le Vif , preluat de Rador. Printre numele vehiculate se numara Michel Barnier,…

- Baschetbaliștii de la SCM-U Craiova au fost invinși, la limita, cu scorul de 90-88 (25-25, 32-21, 19-19, 14-23), de CSM CSU Oradea, intr-un meci devans din etapa a 17-a a Ligii Naționala, desfașurat miercuri seara in Polivalenta craioveana. In ultimele ...

- Astazi se implinesc 15 ani de la cel mai dramatic moment din istoria NASA. Naveta spațiala Columbia s-a dezintegrat deasupra Texasului in timpul reintrarii in atmosfera Pamantului, toți cei șapte membri ai echipajului murind. Accidentul s-a petrecut cu puțin timp inainte de terminarea celei de-a 28-a…

- Dupa intrevederea care a avut loc marti, la Viena, intre premierul Ungariei, Viktor Orban, si cancelarul austriac, Sebastian Kurz, oficialul ungar a declarat la o conferinta de presa ca la nivel european el si Sebastian Kurz apartin unei singure comunitati politice. In opinia sa, cea mai mare amenintare…

- India este o tara obisnuita cu contradictiile. Numai ca cea care incepe sa se cristalizeze in jurul comertului cu bovine risca sa devina mult prea scumpa. Pe de o parte exista un guvern al fundamentalistilor hindusi, care interzice sacrificarea "vacii mame", simbolul unificator al zeitatilor hinduse…

- Un fragment de mandibula cu sapte dinti descoperit intr-o pestera din Israel reprezinta ceea ce oamenii de stiinta numesc cea mai veche ramasita de Homo sapiens gasita in afara Africii, aceasta demonstrand ca stramosii nostri au pasit in afara acestui continent mult

- Simona Halep - Caroline Wozniacki, finala Australian Open Sambata, de la ora 10:30 (ora Romaniei), Arena ”Road Laver” de la Melbourne va gazdui finala perfecta a primului Grand Slam al sezonului. Primele doua jucatoare din clasamentul WTA, Simona Halep și Caroline Wozniacki, se intalnesc intr-un meci…

- Risc mare de avalansa la munte În masivele Bucegi si Fagaras, aflate sub cod galben, la altitudini de peste 1.800 de metri, riscul de producere a avalanselor este mare, de gradul 4 din 5. La altitudini mai mici de 1.800 de metri, în masivele Bucegi si Fagaras, riscul…

- Fara indoiala, Ion Zderciuc este unul dintre cei mai buni sculptori ai zilelor noastre, noteaza NOI.md. Astfel, in cadrul proiectului „Moldovenii care scriu istoria”, va invit sa il cunoașteți mai bine pe unul dintre cei mai talentați, dar și cei mai modești artiști plastici din țara noastra. Asta pentru…

- Noi, romanii, nu suntem niciodata de vina. Ne place sa dam vina pe altii. Responsabilitatea este mereu a altora. Istoria nedreapta, invaziile straine, Soros sau multinationalele, puteri malefice ori conspiratii din umbra. Toti ceilalti sunt de vina, numai noi nu, scrie profesorul universitar Doru Pop…

- Incident la ambasada Romaniei din Budapesta: Stema, acoperita cu steagul secuiesc. Reactia MAE MAE a sustinut, luni, ca sunt inacceptabile si de condamnat incidentele care au ca scop defaimarea simbolurilor nationale si a lansat un apel catre autoritatile ungare de a asigura integritatea localurilor…

- La nivelul întregii populatii a Ungariei, doar 20% sunt de acord ca maghiarii din afara granitelor tarii sa participe la alegerile parlamentare din Ungaria, care vor avea loc pe 8 aprilie, rezulta din datele sondajului de opinie realizat de Institutul Republikon, la solicitarea portalului 24.hu,…

- La nivelul intregii populatii a Ungariei, doar 20% sunt de acord ca maghiarii din afara granitelor tarii sa participe la alegerile parlamentare din Ungaria din 8 aprilie, potrivit unui sondaj citat de Rador. 70% din populatie se opune participarii maghiarilor din strainatate, 40% chiar ar retrage dreptul …

- Europa Centrala are handicapuri substantiale la nivelul dezvoltarii infrastructurii, iar daca Uniunea Europeana nu poate oferi sprijin financiar pentru a depasi aceste goluri, Ungaria va cere ajutorul Chinei, a spus premierul Ungariei, Vicktor Orban la o intalnire a companiilor germane in Berlin, relateaza …

- "Magistrati acoperiti- nu exista aceasta notiune" Procurorul general Augustin Lazar a afirmat joi, ca notiunea de magistrat acoperit nu exista, în opinia sa fiind vorba doar despre o formulare creata de cei care vor sa discrediteze sistemul judiciar. Augustin Lazar: "Magistrati…

- Puternica personalitate a voievodului Constantin Brancoveanu a dominat istoria romanilor la rascrucea secolelor XVII-XVIII. Lunga sa domnie (1688-1714) s-a desfașurat pe fondul decaderii Imperiului Otoman și al conflictelor in care erau angajate marile imperii vecine, a caror expansiune ajunsese pana…

- In ultimele zile ale anului ce tocmai s-a incheiat, o serie de organizații maghiare din Romania au obținut mai multe finanțari record, de mai mult de 100 de milioane de euro, potrivit unei hotarari de guvern adoptate de Executivul ungar.Potrivit agenției Rador, sumele sunt alocate din bugetul…

- In fata amenintarii art.7, Ungaria a devenit aliatul principal al Poloniei. Acolo s-a dus Morawiecki in prima sa vizita. Scopul a fost atins, cu toate ca la conferinta de presa a ambilor lideri, atunci, cand premierul ungar a spus ca va recurge la veto pentru a bloca sanctiunile Uniunii impotriva Poloniei…

- Decesul Regelui Mihai I, in 5 decembrie 2017, a fost considerat unul dintre cele mai importante momente ale anului care s-a incheiat. Ce se intampla acum cu membrii Casei Regale si controversele legate de ajutorul pe care autoritatile vor sa il dea acestora, cititi in materialul MEDIAFAX.

- Presedintele Rumen Radev a impus, marti, veto Legii anticoruptie si privind confiscarea averii dobandite in mod ilegal. El a promis ca va face asta si inainte de a fi adoptata legea, iar acum a precizat ca el contesta acest lucru in principiu si in integralitatea sa, potrivit Mediapool , preluata de…

- Simona Halep a facut o radiografie a anului 2017, an in care a devenit lider mondial, reușind o premiera in istoria tenisului feminin romanesc. Romanca a vorbit despre victoria din semifinalele turneului de la Beijing in fața Jelenei Ostapenko, meci in urma caruia a devenit numarul unu mondial.Citește…

- Istoria lui Mos Craciun, personajul care aduce daruri copiilor cuminti in perioada sarbatorilor de iarna, este una complexa, fiind influentata inclusiv de schimbarile sociale care au avut loc de-a lungul timpului.