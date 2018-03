The Economist: Puterea nu este intotdeauna la cine te astepti in Europa. Oamenii din umbra care conduc Polonia, Romania si Cehia pe un drum gresit. Va urma Italia?

Stiri pe aceeasi tema

- Cehia are cea mai mica rata a somajului din cadrul Uniunii Europene, la nivelul de 2,4%, comparativ cu media comunitara de 7,3%, anunta Oficiul european pentru statistica (Eurostat), citat de site-ul agentiei ANSA. Rata somajului a fost, in ianuarie, de 2,4% in Cehia, de 3,8% in Ungaria,…

- Numit "Bestia din Est" de presa britanica, "Ursul din Siberia" in Olanda, "tunul de zapada" in Suedia sau "Moscova-Paris" in Franta, acest val de frig s-a soldat cu 46 de morti incepand de vineri, potrivit unui bilnat AFP. AFP numara 18 morti in Polonia, sase in Cehia, cinci in Lituania, cate patru…

- Steagul UE purtat de cei doi temerari va fi ținut in Piața Victoriei din Timișoara miercuri, 28 februarie, de la ora 16 pana la 19. „Aducem Steagul Inapoi – romanii din Diaspora se alatura intr-o maniera inedita celor de acasa, care protesteaza pentru o Romanie moderna, pentru…

- ''Cred ca am fost total gresit inteles'', a declarat Juncker in fata presei, in marja summitului european care are loc vineri la Bruxelles. ''Ca executiv comunitar, noi credem ca va exista un guvern care poate functiona dupa alegerile'' programate la 4 martie, a subliniat el. Joi, intr-o…

- Germania a profitat din plin de faptul ca jucatorii din NHL nu au venit la editia din acest an a Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang si s-a calificat in finala turneului masculin de hochei pe gheata. In ultimul act programat duminica, nemtii vor juca pentru medalia de aur in fata ”olimpicilor”…

- In cadrul actiunii KA 1 – mobilitati ale tinerilor - a programului Erasmus+, Asociatia ODEN NEHOIU anunta inceperea saptamanii de activitati a schimbului de tineri “ADD,TAG,PROTECT,RESPECT ". Activitatile vor avea loc la Vila Cristina Busteni in perioada 21 februarie-2 martie 2018 si vor reuni 42 de…

- NATO va crea un sistem similar Spatiului Schengen, pentru ca trupele sale sa se deplaseze mai usor, scrie digi24.ro Anuntul a fost facut la Bruxelles, unde se desfasoara întâlnirea ministrilor Apararii. Este vorba de un asa-numit „Schengen militar”, care ar…

- Emil Boc tot mai vrea tenis international al Cluj. "E nevoie de implicarea mediului de afaceri" Emil Boc a reiterat ca doreste organizarea la Cluj a unui turneu international de tenis. Articolul acesta este din ciclul „discutii la Realitatea FM". Pentru ca deocamdata doar aici s-a ajuns…

- Franța lui Macron se vrea/închipuie (nou) lider european și mondial, Germania lui Merkel își cauta coerența interna pentru a nu pierde pregnanța externa, Anglia se chinuie sa creada ca Brexitul este un handicap surmontabil (înca), Italia se afla în cautarea economiei pierdute,…

- Dupa decenii de cheltuieli pe infrastructura pentru a dezvolta parți mai sarace ale Europei, Uniunea Europeana trebuie sa investeasca in migranți pentru a preveni o ”bomba nucleara” de tulburari civile, a declarat Corina Crețu. „Integrarea sociala va fi cruciala in anii urmatori”, a declarat…

- Afirmatiile recente facute de catre premierul Belgiei in privinta cotelor obligatorii de imigranti la nivelul Uniunii Europene evidentiaza presiunile exercitate asupra Ungariei, a declarat Csaba Domotor, secretar de stat pentru Cabinetul premierului ungar, relateaza agentia MTI. "Recenta…

- Economistul este de parere ca cei doi sunt cei care, in ciuda faptului ca Romania are creștere economica, provoaca probleme romanilor, prin masurile economice luate. Intr-o postare publicata pe blogul personal, intitulat ”Isarescu și Dragnea foarfeca consumul și incetinesc economia in 2018”,…

- Narcisa Lecusanu si-a prezentat vineri, in cadrul unei conferinte de presa, cateva din ideile cu care vrea sa conduca handbalul romanesc in urmatorii 4 ani. Vicecampioana mondiala a reluat cateva din temele cu care am discutat si la ProSport LIVE (emisiunea poate fi urmarita integral aici), dar…

- Romania continua sa starneasca interes in ochii presei straine. Jurnaliștii au mers in județul Teleorman sa vada cu ochii lor insula Belina și au stat de vorba cu oamenii locului despre Liviu Dragnea.

- Toader, despre clasarea acuzatiilor in dosarul ”Microsoft”: O grava neglijenta manageriala Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat referitor la clasarea dispusa ca urmare a prescrierii in dosarul Microsoft, ca este "o grava neglijenta manageriala privind solutionarea cauzelor intr-un termen…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES România, 667 locuri de munca vacante, la data de 31 ianuarie 2018.Cele mai multe posturi sunt disponibile în Spania, însa germanii au cea mai diversificata oferta de munca.Iata…

- Potrivit unui raport al ”fericirii mondiale” - ”World Happiness Report”, o inițiativa a ONU, statul cu cea mai fericita populație este Norvegia. Țara nordica a obținut cel mai bun scor la toate aspectele luate în considerare de analiști, printre care venitul real…

- Ieri, Comisia Europeana a convocat pentru un summit privind calitatea aerului, la Bruxelles, ministrii Mediului din 9 tari, printre care si Romania, Franta, Germania si Marea Britanie, considerati „elevii rai” din UE la acest capitol, scrie AFP, preluata de Hotnews.ro. Acest sumit este „ocazia si ultima…

- Liviu Pop, ministrul Educației, a anunțat pe pagina sa de Facebook ca a semnat o petiție pentru construirea Spitalului Metropolitan din București și a cladirii Universitații de Medicina și Farmacie, dar și un campus nou pentru studenți. Internauții il ironizeaza, insa, intrebandu-l daca a semnat petiția…

- Romanii, printre europenii cu cu cel mai mare numar de ore muncite pe saptamana Potrivit datelor publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat), un angajat cu norma intreaga din Uniunea Europeana a lucrat anul trecut in medie 40,3 ore intr-o saptamana obisnuita de lucru, barbatii muncind…

- Cele mai multe ore pe saptamana - 42 - muncesc angajatii din sectorul minier si cei care lucreaza in cariere (de piatra, marmura, nisip), iar cele mai putine - 38,1 - cei din domeniul educatiei.Cea mai lunga saptamana de munca este in Marea Britanie, iar cea mai scurta in Danemarca (singura…

- Lenovo a anunțat numirea lui Ivan Bozev în funcția de Director Executiv și General Manager CSEE (Europa Centrala și de Sud-Est). Ivan Bozev, care deține o experiența vasta în domeniul tehnologic, își va extinde sfera de responsabilitați de la Europa de Sud-Est (SEE) la noul teritoriu,…

- Riscurile politice sunt ridicate in Europa de Est, dar cu toate acestea investitorii nu sunt preocupati de acest lucru, informeaza Bloomberg.Polonia este amenintata de o criza politica fara precedent si posibile sanctiuni economice din partea UE pentru erodarea statului de drept, in Cehia…

- Ioan Lucian, presedinte al Uniunii Nationale a Patronatului Roman din anul 2016 a inceput, in urma cu un cateva luni, un turneu prin tara, stabilind intalniri cu primarii municipiilor resedinta de judet, dar si cu reprezentantii conducerilor judetene. Maramures este cel de-al 25-lea judet vizitat, iar…

- Investitorii ignora semnalele de risc major din tari din Europa de Est si continua sa investeasca in state precum Romania, Polonia sau Cehia, care si-au depasit insa vecinii, ajutate fiind de stimuli ai Bancii Centrale Europene si de crestere economica, arata Bloomberg, intr-o analiza.

- Sociologul Vasile Dancu, fost vicepremier in guvernul Dacian Ciolos, a afirmat, marti, ca motivele plecarii premierului Mihai Tudose de la Palatul Victoria sunt comunicarea cu liderul formatiunii, Liviu Dragnea, si nemultumirea fata de propria echipa de ministri. 'Sunt cateva lucruri care…

- Europarlamentarul Catalin Ivan spune ca Romania este aruncata nejustificat in criza la doar sase luni de la criza Grindeanu, in urma unui vot ilegitim si iresponsabil, apreciind ca Liviu Dragnea, "doar o umbra a lui Dady", a reusit sa obtina o noua majoritate in CEx prin oamenii care conduc interimar…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, spune ca liderul PSD, Liviu Dragnea, si premierul Mihai Tudose au obligatia sa inceteze imediat disputele politice, sa gaseasca o cale de colaborare si sa isi asume urgent principiile acestei colaborari, aratand ca agenda inceputului de an este dominata de tensiunile…

- Cu un salariu minim brut de 413 euro (1.900 de lei) pe luna, adica 252 de euro net, Romania se afla in continuare pe penultimul loc in Uniunea Europeana la acest capitol. Bulgaria este pe ultimul loc cu un salariu minim net de 226 de euro pe luna. Daca un angajat roman castiga net 252 de euro, ca…

- "Acest audit se limiteaza la animalele de ferma, acestea facand obiectul celei mai mari parti din legislatia UE in materie. In UE, exista aproximativ 4,5 miliarde de pui, de gaini ouatoare si de curcani si circa 330 de milioane de vite, porcine, caprine si ovine. Pe langa conditiile de viata ale…

- Rata somajului in Uniunea Europeana a scazut la 7,3% in noiembrie 2017, de la 7,4% in luna precedenta si 8,3% in perioada similara din 2016, arata datele publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Este cel mai redus nivel din octombrie 2008. În zona euro, rata şomajului…

- Inainte de sedinta Comitetului Executiv de luni, unde se va transa soarta premierului Mihai Tudose, eurodeputatul PSD Catalin Ivan face un scurt bilant al modului in care Liviu Dragnea a condus partidul in 2017. Ivan crede ca CEX-ul ar trebui sa-i ceara demisia lui Dragnea din fruntea partidului pentru…

- Reducerea impozitului pe venit de la 16% la 10% si neimpozitarea tranzactiilor imobiliare cu o valoare mai mica de 450.000 lei sunt cateva dintre masurile economice adoptate in 2017, printre promisiunile neonorate numarandu-se noua lege a pensiilor sau infiintarea Fondului Suveran de Investitii, potrivit…

- Autoritațile municipale au permis construcția magazinelor ”Kaufland” în Capitala. Aleșii locali au aprobat la ședința CMC de astazi proiectul care prevede schimbarea destinației terenului unde va fi construit complexul comercial, scrie publika.md Anterior, reprezentantii…

- Cei aproape 40 de romani care au plecat din Londra inca de duminica sunt acum oarecum linistiti, desi nu au ajuns inca la familiile lor. Ei au avut parte de o calatorie de cosmar care insa nu s-a incheiat si care a durat pana acum aproape 6 zile. Timp de doua zile, ei au fost abandonati…

- A&D Pharma Group va avea un nou proprietar. Achiziția grupului va aduce un aport semnificativ noului proprietar, Dr.Max, care desfașoara afaceri in Cehia, Slovacia, Polonia, Serbia și Italia. Tranzacția mai trebuie sa obțina acordul autoritaților pentru concurența, dar valoarea acesteia nu va…

- “Din pacate observam o deteriorare majora a climatului democratic in Europa de Est. Daca pana nu demult exemplele Ungariei sau Poloniei erau privite ca sperietori sau ca elemente negative ale Europei de Est, acum vedem ca si Romania se intregreaza in acest trend profund negativ si, dupa cum era de…

- ♦ Guvernul maghiar a inceput in 2014 o serie de reduceri ale TVA pentru alimente de baza care, spun lobbystii, duc la scaderea preturilor. Reducerile de taxe nu se rezuma doar la sectorul alimentar, ci se extind si la companii, in unele cazuri in mod personalizat. Ungaria are deja cel mai mic impozit…

- Explozia produsa la o statie de compresare a gazului din hub-ul de la Baumgarten (Austria) a ucis un om, a ranit alti 21 si a produs o unda de soc in intreaga Europa. Italia si Germania au resimtit din plin efectele acestui accident, declarand stare de urgenta. Pretul angro de productie a gazului a…

- Muzeul Astra din Sibiu va depasi pana la finalul anului pragul de 600.000 turisti, in crestere cu 31% fata de 2016, strainii reprezentand o treime din totalul vizitatorilor (35%), mai ales germani, austrieci si israelieni. O alta tendinta observata este ca multi dintre romanii care…

- In 2016, familiile cu un venit foarte scazut sau fara un loc de munca constant din Italia au atins cifra de 18 milioane, potrivit statisticilor Eurostat. 4,7 milioane de italieni traiesc sub nivelul saraciei absolute. Numarul persoanelor vulnerabile a scazut cu 3,3 milioane in Polonia, mai mult de 1…

- La 15 iunie 2017, Comisia a lansat proceduri de constatare a neindeplinirii obligatiilor impotriva Republicii Cehe, a Ungariei si a Poloniei. Raspunsurile oferite de cele trei state membre nu au fost considerate satisfacatoare, iar Comisia a decis sa treaca la etapa urmatoare din cadrul procedurilor…

- Polonia trece prin momente similare cu Romania. Puterea se pregateste sa voteze propuneri legislative despre care societatea civila spune ca vor afecta grav independenta justitiei. Legile au fost blocate de presedinte in vara, dar opozitia suspecteaza ca a fost o strategie politica, scrie Liberation…

- Alianta dintre Polonia si Romania este una dintre cele mai stranse din Europa si relatiile dintre cele doua tari sunt excelente, a apreciat Pawel Soloch, seful Biroului Securitatii Nationale (BBN) al Poloniei, care s-a intalnit la Varsovia cu Ion Oprisor, consilier pe probleme de securitate nationala…

- Intr-un moment in care Rezerva Federala americana si alte mari banci centrale se pregatesc sa puna capat programelor de relaxare cantitativa, Banca Centrala a Ungariei (NBH) intentioneaza sa demareze un astfel de program, informeaza Bloomberg. Incepand din luna ianuarie 2018, Banca Centrala…

- Romania si-a asigurat prezenta in optimile Campionatului Mondial de handbal dupa doar trei meciuri din grupa A, iar viitoarea adversara a tricolorelor se va alege dintre Polonia, Ungaria, Cehia si Suedia.

- Gospodariile din UE au cheltuit pe bauturi alcoolice 1,6% din totalul cheltuielilor lor de consum din 2016, ceea ce reprezinta cheltuieli totale de aproape 130 de miliarde de euro, echivalentul a 0,9% din PIB-ul UE sau peste 250 euro pe locuitor, arata datele publicate luni de Eurostat. Cifrele nu…