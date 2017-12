The Economist: Nationalismul, in ascensiune puternica in Europa si SUA. Incotro va merge lumea? Nationalismul este in ascensiune, mai ales in Europa si in Statele Unite, luand diverse forme, precum miscarile proindependenta din Catalonia si Scotia, ori, mai frecvent, ale doctrinelor populiste si reactionare de dreapta, comenteaza revista The Economist, considerand alarmante noile tendinte.



"Oriunde privim, nationalismul este in ascensiune. Uneori ia forma natiunilor autoproclamate care solicita dreptul de a-si determina viitorul: Catalonia in Spania, Kurdistanul in Irak, Scotia in Marea Britanie, Biafra in Nigeria.



Mai frecvent, este vorba de tendintele spre dreapta populista… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

- Mai multi parlamentari UDMR au initiat o propune legislativa care vizeaza ca pentru persoanele cu varsta de peste 25 de ani, termenul de valabilitate ale pasapoartelor simple electronice sa fie de 10 ani, iar pentru persoanele intre 12 si 25 de ani sa ramana de 5 ani. O initiativa similara…

- Un sofer roman in varsta de 40 de ani, domiciliat la Freiburg, in sud-vestul Germaniei, a fost condamnat vineri la inchisoare pe viata de un tribunal din Freiburg, fiind gasit vinovat de violarea si asasinarea unei tinere alergatoare in noiembrie 2016, transmit AFP si dpa. Inculpatul, prezentat sub…

- Volumul de date ce pot fi consumate in roaming in Uniunea Europeana si Spatiul Economic European (UE/SEE) fara taxe suplimentare va creste cu 22%, incepand cu data de 1 ianuarie 2018, ca urmare a scaderii tarifului reglementat la nivel de gros, precizeaza Autoritatea Nationala pentru Administrare si…

- De la 1 ianuarie 2018 creste volumul de date ce pot fi consumate in roaming fara taxe suplimentare, transmite Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM). Potrivit ANCOM, incepand cu data de 1 ianuarie 2018, ca urmare a scaderii tarifului reglementat la nivel de…

- MAE pune la dispoziția romanilor „Ghidul de calatorie pentru Sarbatorile de iarna 2017”, care conține recomandari in cazul calatoriilor in afara țarii și informații de interes pentru cele mai frecventate destinații turistice din aceasta perioada, potrivit unui comunicat de presa. „Ghidul de calatorie…

- Selectia Nationala Eurovision Romania a atras 72 de piese in cursa pentru un bilet pentru scena din Lisabona Feli, Jukebox, MIHAI, Alex Florea, Eduard Santha sau Xandra, dar si compozitori din strainatate - Suedia, Belgia, Italia, Spania si Republica Moldova, pe lista concurentilor din acest an Editia…

- Extrema dreapta castiga teren in Europa incepand din anii 2000, mai multe scrutine-cheie confirmand in 2017 aceasta tendinta in Franta, Germania, Austria si Olanda. Succesul partidelor populiste, eurosceptice si ostile imigratiei accelereaza recompunerea peisajului politic, dar genereaza in acelasi…

- Campioana mondiala en-titre la handbal feminin, Norvegia, si reprezentativa Frantei vor disputa finala Campionatului Mondial din Germania, dupa ce au eliminat, vineri, echipele Olandei, respectiv Suediei, in semifinalele competitiei.Norvegia a invins reprezentativa Olandei, cu scorul de 32-23…

- Intrand in Sala Tronului a Palatului Regal, Regina Sofia si Regele Juan Carlos I i-au salutat mai intai pe membrii Casei Regale a Romaniei, prezentandu-le condoleante, dupa care s-au indreptat catre sicriul Regelui Mihai I, in dreptul caruia au tinut un moment de reculegere. Mii de persoane…

- Marile Case Regale vor fi prezente sambata la procesiunea de anhumare a Regelui Mihai. Dupa prințul Charles și regina Sofia a Spaniei, Casa Regala a anunțat și alte prezențe de marca. Vorbim despre reprezentanți ai familiilor regale din Suedia, Belgia, Franța, Austria sau Germania. Primul oaspete…

- La funeraliile Regelui Mihai I vor fi reprezentate familiile regale din Marea Britanie, Suedia, Spania, Belgia, Iordania, Luxemburg, Liechtenstein, Bahrein, Bulgaria, Grecia, Serbia, Albania, Franta, Prusia, Italia si Portugalia. De asemenea, la funeralii vor fi reprezentate familiile imperiale din…

- Muzeul Astra din Sibiu va depasi pana la finalul anului pragul de 600.000 turisti, in crestere cu 31% fata de 2016, strainii reprezentand o treime din totalul vizitatorilor (35%), mai ales germani, austrieci si israelieni. O alta tendinta observata este ca multi dintre romanii care…

- Nationala feminina de handbal a fost eliminata in optimile de finala ale Campionatului Mondial din Germania, dupa ce a pierdut in mod surprinzator in fata Cehiei, cu 28-27, dupa ce a condus aproape tot meciul. La finbal, e greu de descxris in cuvinte cum au aratat jucatoareele, pe chipul lor s-a…

- Selecționerul Romaniei, spaniolul Martin Ambros, odihnește cele mai importante jucatoare inaintea partidei din optimile de finala, unde tricolorele vor intalni (probabil luni) Ungaria sau Cehia. Cristina Neagu și Eliza Buceschi nu au evoluat niciun minut in prima repriza cu franțuzoaicele, iar asta…

- Vineri, 8 decembrie, la Chișinau, s-a stins din viața Vladimir Curbet, conducatorul artistic al ansamblului „Joc". Maestrul a dirijat acest colectiv din anul 1958. Anume datorita lui Curbet, „Joc" a devenit renumit pe arena internaționala. Ansamblul „Joc" este unul dintre…

- Muzeul Județean de Istorie Brașov a caștigat o noua finanțare de la Administrația Fondului Cultural Național (AFCN). De aceasta data, cu 92,67 puncte din 100 puncte, a fost obținuta o finanțare de 74.800 lei pe aria culturala ,,Proiecte de Tip Festival/cu Caracter Repetitiv” pentru Festivalul Internațional…

- Mercedes a vandut pe plan global 2,09 milioane de vehicule in perioada ianuarie-noiembrie 2017, un nivel record, datorita unui avans de 27,3% in China si de 7,3% in Europa, in timp ce in SUA livrarile au scazut cu 2%. "Mercedes a depasit pentru prima data pragul de doua milioane de vehicule…

- Campionatul Mondial de handbal feminin 2017, din Germania. Romania debuteaza cu Paraguay, pe 2 decembrie! Rezultatele Campionatului Mondial de handbal feminin 2017 CLASAMENTELE, AICI . Grupa C 15.00 Rusia – Japonia 29-28 18.45 Tunisia – Muntenegru 21.30 Brazilia – Danemarca Grupa D 13.00 Camerun – Coreea…

- Unul dintre cele mai mari fintech-uri din Europa, N26, a lansat primul card de credit contactless de metal de pe continentul nostru. Pentru inceput, acesta este disponibil clientilor digitali premium din 4 tari. Noul produs al celor de la N26 este un card de credit premium, lansat in parteneriat…

- Uniunea Europeana este un importator net de jucarii din restul lumii, valoarea exporturilor spre tarile non-UE fiind de aproape cinci ori mai mica decat valoarea importurilor din aceste tari, arata datele publicat marti de Eurostat. Conform sursei citate, Uniunea Europeana a importat, in 2016,…

- Vineri a avut loc, la Moscova, tragerea la sorti a grupelor pentru turneul final al Campionatului Mondial de Fotbal din Rusia 2018. Cele 32 de participante au fost impartite in patru sectiuni, fiecare continand cate opt echipe nationale. Criteriul de impartire este cel valoric, stabilit pe baza clasamentului…

- CM 2018 PROGRAM MECIURI. Printre meciurile importante din grupe se mai numara Portugalia - Spania, programat pe 15 iunie, Argentina - Croatia, care se va disputa pe 21 iunie, sau Anglia - Belgia, cu prilejul caruia se va incheia faza grupelor, pe 28 iunie. CM 2018 PROGRAM MECIURI. Runda optimilor…

- "Tarile noastre au stabilit un dialog diversificat. Recent, la Soci, am avut un summit la care au participat Rusia, Iran si Azerbaidjan. Presedintele (iranian Hassan) Rouhani a participat, de asemenea, la summit. Ne-am intalnit, de asemenea, in cadrul unui eveniment international multilateral -…

- Cu o recolta de 54,2 milioane de tone, Franta ramane cel mai mare producator de cereale din UE, desi productia a scazut cu 25,4% comparativ cu 2015. Franta este urmata de Germania (45,4 milioane de tone de cereale recoltate), Polonia (29,8 milioane de tone), Spania (24,1 milioane de tone),…

- Potrivit legii promovate de sindicatul Solidaritatea (Solidarnosc), incepand cu 1 martie anul viitor, magazinele vor fi deschise doar in prima și in ultima duminica a lunii, iar incepand cu 1 ianuarie 2019, doar ultima duminica a lunii se va sustrage interdicției, pentru ca in 2020 comerțul in zilele…

- Microintreprinderile (firmele cu pana la noua angajati) au cea mai mare contributie la exporturile intracomunitare in sase state membre UE: Belgia (unde microintreprinderile sunt responsabile pentru 46% din totalul exporturilor intra-UE), Malta (37%), Ungaria (26%), Marea Britanie (23%), Romania si…

- Acestea sunt Belgia (unde microintreprinderile sunt responsabile pentru 46% din totalul exporturilor intra-UE), Malta (37%), Ungaria (26%), Marea Britanie (23%), Romania si Suedia (ambele cu 19%), potrivit datelor publicate marti de Eurostat. La nivel general, Intreprinderile Mici si Mijlocii…

- Delegatia a fost primita de catre secretarul de stat pentru Relatia cu Parlamentul si Relatii Internationale, Daniel Robert Marin, si inspectorul general al Politiei de Frontiera Romane, chestorul general de politie Ioan Buda. Potrivit comunicatului, vizita s-a realizat in contextul campaniei 'Da,…

- In interviu, Emmanuel Macron povestește ca a incercat sa-l convinga in octombrie pe președintele american Donald Trump sa continue susținerea acordului nuclear. "I-am spus: 'Ce alta opțiune aveți? Ce propuneți? Daca doriți sa rupeți toate relațiile cu Iranul privind activitațile sale nucleare, veți…

- ImPuls, cel mai important festival de teatru de animatie din Romania, ofera publicului oportunitatea de a vedea 32 de spectacole din China, Danemarca, Franta, Germania, Grecia, Israel, Italia si Romania, extrem de diferite stilistic in care se combina ultimele tehnici in materie de teatru vizual si…

- Daca in ultimii ani țara noastra s-a confruntat cu un puternic fenomen al emigrarii, fenomen care a avut consecințe și asupra invațamantului, acum lucrurile s-au inversat, in sensul ca foarte multe familii, plecate la munca in strainatate, se intorc in țara in special pentru copii. Așa numiții „stranieri”…

- Numai in aceasta toamna, Hategan a oficial Brazilia – Anglia, semifinala de Campionat Mondial Under 17 in India, dar si doua jocuri din faza grupelor Champions League (Barcelona – Celtic si Porto-Leipzig). Recent, purtatorul ecusonului FIFA a fost anuntat ca a fost delegat la un meci din barajul…

- Ovidiu Hațegan conduce partida dintre selecționatele Irlandei de Nord și Elveției, care are loc joi, in prima manșa a barajului pentru calificarea la Cupa Mondiala de anul viitor, din Rusia. Asistenți au fost desemnați Octavian Șovre (Oradea) și Sebastian Gheorghe (Suceava), iar arbitru de rezerva a…

- Arbitri asistenți ai lui Ovidiu Hategan vor fi Octavian Șovre și Sebastian Gheorghe, iar arbitru de rezerva a fost delegat Istvan Kovacs. Meciul va avea loc pe 9 noiembrie, de la ora 21,45 (ora Romaniei), pe stadionul Windsor Park din Belfast. Ovidiu Hațegan a mai condus trei meciuri…

- Noua Caledonie organizeaza un referendum pentru a se rupe de Franța, acesta urmand sa aiba loc anul viitor și are acordul guvernului de la Paris, scrie BBC News. Liderii caledonieni au discutat, joi, la Paris, noua ore cu miniștrii francezi, iar concluziile la care au ajuns ar putea deschide calea spre…

- "Vladimir Putin a vorbit despre concluziile vizitei sale in Iran. In acest sens, cei doi lideri au subliniat necesitatea de a pune in aplicare a Planului Comun si Cuprinzator de Actiune pentru programul nuclear al Iranului. Ei au subliniat ca o revizuire unilaterala a acestui acord important ar…

- Trump la un an de la alegeri: contestat de americani, dispretuit de vest-europeni, ignorat si batjocorit de nord-coreeni. Ce garantii mai ofera astazi Statele Unite lumii libere? Statele Unite, care au inspirat si condus cu succes Occidentul si aranjamentele internationale dupa Al Doilea Razboi…

- Avem, in acest moment, o imagine ceva mai clara asupra campului de negocieri din interiorul Uniunii Europene, pentru urmatorii trei-patru ani. In curand vom afla mai multe despre compozitia si programele guvernelor din Germania, Austria si Cehia, atentia indreptandu-se in primul rand asupra Berlinului.…

- Anul 2017 a pus în calendar 14 zile libere, pe care specialiștii momondo.ro le-au potrivit în decembrie 2016 astfel încât sa se transforme în 29 de zile de vacanța. Urmatoarele zile libere pe lista sunt strâns legate între ele: 30 noiembrie, Sfântul…

- Conform sursei citate, Monique Dubbeldam a plecat din Olanda in 26 august si timp de doua luni si jumatate a strabatut pe jos sapte tari din Europa (Olanda, Germania, Cehia, Slovacia, Austria, Ungaria si Romania), in speranta ca efortul ei va sensibiliza autoritatile locale si ca acestea vor…

- Turneul ATP de la Moscova a ramas fara principalii favoriți. Spaniolii Pablo Carreno Busta și Albert Ramos, au pierdut joi meciurile de debut la aceasta competiție de categoria ATP 250, dotat cu premii totale in valoare de 745.940 dolari. Pablo Carreno, numarul unu pe lista capilor de serie, s-a inclinat…

- Michelle Liu, în vârsta de 21 de ani, adora sa calatoreasca si sa-si faca selfie-uri. Însa, aceasta își face poze haioase, care i-au adus peste 20.000 de fani pe contul de Instagram. Tânara alege cel mai nepotrivit unghi atunci când se pozeaza si îsi…

- ​Spre deosebire de alegerile din Franta sau Germania, Rusia nu are, practic, motive sa se amestece in alegerile parlamentare ce vor avea loc in Ungaria, potrivit unui raport al grupului de analiza Political Capital, citat de Budapest Beacon. Acesta vizeaza interesele ruse in procesele electorale ce…

- Presedintele iranian a precizat ca Teheranul isi va dubla eforturile pentru a-si imbunatati capacitatile de aparare, inclusiv a programului balistic iranian, in pofida presiunilor exercitate de SUA. ”Niciun presedinte nu poate revoca un acord international. Iranul va continua sa il respecte…

- "Cred ca a fost unul dintre cele mai incompetent redactate acorduri pe care le-am vazut vreodata. S-au dat 150 de miliarde de dolari - nu am obtinut nimic. Ei au obtinut o cale foarte rapida catre armele nucleare si ganditi-va la acest lucru - 1,7 miliarde de dolari in numerar - sunt bani din buzunarul…

- Naționala feminina de polo a Romaniei și-a asigurat prezența in play-off-ul pentru Campinatul European 2018. Tricolorele au inregistrat o infrangere și o victorie sambata, in turneul de calificare de la Kiev, și și-a asigurat participarea in play-off-ul la Campionatului European din 2018 de la Barcelona.…

- Presedintele american, Donald Trump, a spus, in timpul unei intalniri cu lideri militari la Casa Alba, ca Iranul nu a respectat spiritul acordului nuclear convenit cu puterile mondiale si ca-si va anunta in curand decizia privind certificarea acordului. "Nu trebuie sa permitem Iranului...…

- Filarmonica Pitesti deschide luni, 9 octombrie, de la ora 19.00, la Centrul Multifunctional, stagiunea camerala 2017-2018 printr-un recital extraordinar sustinut de pianistul Valentin Gheorghiu, acompaniat de pianista Roxana Gheorghiu. In program: W.A. Mozart – Sonata in Re major, Fr. Schubert – Fantezia…

