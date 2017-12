Stiri pe aceeasi tema

- Nationalismul este in ascensiune, mai ales in Europa si Statele Unite, luand diverse forme, precum miscarile proindependenta din Catalonia si Scotia, ori, mai frecvent, ale doctrinelor populiste si reactionare de dreapta, comenteaza revista The Economist, considerand alarmante noile tendinte.

- Adina Butar este o revelatie pentru muzica EDM, pe plan international, iar succesul talentului ei este apreciat si de cei mai mari Dj-i ai lumii, mai ales datorita colaborarii cu Markus Schulz, Dj-ul numarul 1 in SUA. Aceasta a cucerit publicul din Europa, Statele Unite ale Americii, Canada si Australia,…

- Alegatorii din Catalonia decid joi, in urma unei campanii la cutite, daca ii mentin la putere pe liderii inculpati de justitie cu privire la o tentativa de secesiune care a zguduit Spania si Europa, relateaza AFP. ¬

Arc System Works și Bandai Namco vor lansa Dragon Ball FighterZ pe PlayStation 4, Xbox One și PC din 26 ianuarie in Statele Unite și Europa, dar pana atunci va fi disponibil și un beta. Iata cel mai nou trailer in care il vedem pe Gohan (Adult) in acțiune:

- Noul prim-ministru al Poloniei, Mateusz Moravetsky, a declarat ca gazoductul care leaga Rusia de Germania, „Nord Stream-2“, amenința securitatea Europei Centrale, scrie paginaderusia.ro Conducta de gaz Nord Stream-2 va fi cea de-a doua care va transporta gazul rusesc direct în…

- Japonia va plati in jur de 889 de milioane de dolari pentru fiecare sistem, acestea urmand sa fie achizitionate din Statele Unite. Sistemele vor fi probabil amplasate pe in nordul Japoniei, in prefectura Akita, si in sud-vestul tarii, in prefectura Yamaguchi, cel tarziu pana in anul 2023.…

- Aproape o treime dintre armele folosite de gruparea jihadista Stat Islamic sunt produse in Uniunea Europeana. Cel puțin așa arata un raport al organizației de monitorizare a traficului de arme in zonele de razboi. Documentul, citat de The Telegraph, mai precizeaza ca printre furnizorii importanți sunt…

- In ciuda informatiilor din ultimele cateva zile, anumite zvonuri spun ca una dintre functiile pe care multe dintre smartphone-urile de top o vor avea anul viitor, incarcarea rapida prin intermediul QuickCharge 4+ de la Qualcomm, nu va fi prezenta pe modelele Galaxy S9 echipate cu chipset-uri Snapdragon…

- Artistul plastic Nicolae Saftoiu s-a stins din viata in primavara acestui an. Muzeul de Arta Vizuala Galati a avut ocazia sa-i gazduiasca ultima expozitie in toamna anului 2016, iar acum, la sfarsit de an, institutia incheie sirul vernisajelor, cu expozitia omagiala "In Memoriam Nae Saftoiu", miercuri…

- O delegatie a Universitatii de Vest „Vasile Goldis” din Arad, condusa de prof. univ. dr. Aurel Ardelean, presedintele UVVG, si lect. univ. dr. Onel Mircea, directorul medical al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Arad, au avut, zilele trecute, o intrevedere, la Universitatea de Studii din Pavia (Italia),…

Floor Kids va sosi pe Switch via Nintendo eShop din 7 decembrie in Statele Unite și din 18 decembrie in Europa, au anunțat MERJ Media și Hololabs. Va costa $19.90 / 15.99 / E16.99. Breakdance battle game-ul promite sa ofere un stil unic de joc și va include și o componenta multiplayer. Grafic…

- S-a nascut la Lausanne, in Elvetia, pe 26 martie 1949. Este prima fiica a Majestatilor Lor Regele Mihai I si Regina Ana ai Romaniei. Alteta Sa Regala este licentiata in Sociologie, Stiinte Politice si Drept International a Universitatii din Edinburgh, Scotia. Principesa Margareta a fost implicata, inainte…

DJMAX Respect va sosi in Statele Unite și Europa pe PlayStation 4 via PlayStation Store in primul sfert al anului 2018, a anunțat Neowiz Games. Jocul cu muzica va putea fi incercat in cadrul PlayStation Experience 2017 in Anaheim, California in perioada 9 – 10 decembrie, iar Neowiz Games…

- Tillerson va incerca și sa aplaneze divergențe majore intre administrația președintelui Donald Trump și europeni, comenteaza AFP, potrivit Agerpres. La mijlocul zilei, șeful diplomației americane are programat un pranz cu omologii sai din cele 28 de state membre ale UE, la invitația inaltului…

- La mijlocul secolului 21, cel putin 7,4 la suta din locuitorii Europei ar putea fi musulmani. Acesta e rezultatul unui studiu publicat de Pew Research Center din Statele Unite. Cifrele furnizate de institutul de cercetare din Statele Unite ar putea sa intensifice dezbaterile europene privind…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a cerut marti Uniunii Europene si Marii Britanii sa negocieze "rapid" si "fara animozitate inutila" asupra iesirii Regatului Unit din blocul comunitar. "Statele Unite doresc sa pastreze relatia lor speciala si veche cu Marea Britanie, si in acelasi…

- Șeful diplomației americane Rex Tillerson susține ca "împreuna cu prietenii din Europa recunoaștem amenințarea activa pe care Rusia o prezinta&", într-un discurs ținut marți, pe tema politicii Statele Unite în Europa și

- BMW cheama in service toate modelele i3 din Statele Unite pentru un “posibil risc de accidentare la gat pentru șoferii scunzi”. Clienții din Europa nu sunt afectați de recall, potrivit nemților.

- Call-center-ul pediatric Peditel 1791 apelat și din SUA Serviciul medical gratuit de sfat pediatric prin telefonie non-stop Peditel, lansat la Cluj in 2014 și pilotat din septembrie in Alba Iulia, a inregistrat apeluri inclusiv din afara granițelor țarii, din comunitatea romaneasca din Europa…

Rico Brzenska, Mitabi Jarnach, Ian Dietrich și Hannes vor fi personaje jucabile in Attack on Titan 2, aflam de la Koei Tecmo. Attack on Titan 2 va sosi pe PlayStation 4, Xbox One, Switch și PC via Steam in Statele Unite și Europa din martie 2018.

Sega a publicat un nou trailer pentru Yakuza 6: The Song of Life intitulat "Previously on Yakuza…" : Yakuza 6: The Song of Life va sosi din 20 martie in Statele Unite și Europa.

- Call of Duty WWII se vinde bine, dar a fost lansat cu cateva probleme, iar Sledgehammer Games este conștient de acestea și incearca sa le rezolve. Studioul lucreaza in a extinde serverele dedicate din Europa și Statele Unite pentru versiunile de PlayStation 4 și Xbox One și a lansat un patch…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a fost reales duminica, la Congresul Fidesz, președinte al acestui partid, el primind un vot unanim din partea celor 1.358 de delegați, informeaza agenția MTI citata de Agerpres. Al 27-lea Congres al Fidesz s-a desfașurat în perspectiva alegerilor legislative…

- La inceputul anilor 1900, Statele Unite ale Americii reprezentau una dintre cele mai cautate destinatii pentru oamenii saraci din Europa. Mirajul „lumii noi”, alimentat de povestile de succes prezentate in ziarele vremii, i-a atras ca un magnet inclusiv pe taranii din Transilvania, care au lasat satele…

- Valery Kuzmin, ambasadorul rus la București, a declarat in timpul unui seminar economic organizat la Suceava ca Romania ar trebui sa organizeze un referendum privind unirea cu Republica Moldova și daca asta este dorința poporului sa faca acest gest bazandu-se pe rezultatul referendumului și a dreptului…

- Chiar daca in Europa si in majoritatea tarilor de pe glob antireclama nu este permisa de lege, in Statele Unite ale Americii lucrurile stau putin diferit. De acest lucru profita Samsung, care tocmai a scos o reclama defaimatoare la adresa celor care prefera sa foloseasca iPhone, sub titlul de ”Growing…

- Generalul american Curtis Scaparrotti, seful fortelor NATO in Europa, a cerut Rusiei sa "inceteze interferentele" in alegerile din Europa, inclusiv din Catalonia, care traverseaza o grava criza dupa referendumul de independenta, scrie AFP.

- Fostul premier al României Adrian Nastase acuza invitarea în România de catre Partidul Popular Maghiardin Transilvania a unuia dintre liderii Partidului Democrat European Catalan. Acesta a lansat o serie de afirmații pe tema unor asemanari între Transilvania și provincia secesionista…

Sony Interactive Entertainment și Guerrilla Games au publicat trailer-ul oficial de lansare pentru expansion-ul Horizon: Zero Dawn, "The Frozen Wilds." Expansion-ul include o noua poveste și o noua zona populata de noi mașinarii. "The Frozen Wilds" va fi lansat de astazi, 7…

Arc System Works și Bandai Namco vor lansa Dragon Ball FighterZ pe PlayStation 4, Xbox One și PC din 26 ianuarie in Statele Unite și Europa, dar pana atunci sa vedem cel mai nou trailer lansat:

- Poluarea a atins un nivel record in 2016. Organizația Meteorologica Mondiala (OMM) trage un semnal de alarma privind concentrația de dioxid de carbon (CO2) din atmosfera, considerata responsabila pentru fenomenul de incalzire globala, relateaza AFP. „Ultima data cand Terra a cunoscut o concentrație…

- Fostii ministri de Externe Titus Corlatean si Cristian Diaconescu discuta, alaturi de Cristian Unteanu, despre situatia din Spania privind independenta Cataloniei, evenimente in curs de desfasurare si deloc simplu de descifrat in toata complexitatea lor, dar si despre consecintele acestora asupra proiectului…

- Vanzarea va fi incheiata in cateva saptamani, potrivit sursei citate. O conditie a intelegerii este delistarea de la Bursa din Tel Aviv a Africa-Israel Investments. De asemenea, miliardarul Lev Leviev, principalul actionar al companiei, va ramane doar cu subsidiara grupului din Rusia, adica AFI Development,…

- Statele Unite ale Americii au afirmat vineri ca sprijina "unitatea" Spaniei, dupa ce parlamentul Cataloniei a declarat unilateral independența regiunii de Spania, informeaza AFP, citata de Agerpres.

- Spania ramâne "singura interlocutoare" a Uniunii Europene (UE), nu și Catalonia, a anunțat, vineri, Donald Tusk, președintele Consiliului European, imediat dupa votul din parlamentul Cataloniei în favoarea independenței acestei provincii, informeaza AFP citata de Agerpres.…

- "Sanctiunile decise astazi vizeaza membri ai armatei nord-coreene si ai regimului implicati in incalcari flagrante ale drepturilor omului", a declarat Steven Mnuchin, secretarul american al Trezoreriei. Printre persoanele vizate de sanctiuni se numara membri ai Comandamentului militar nord-coreean,…

Square Enix va lansa Final Fantasy Dimensions II pe iOS și Android in Statele Unite și Europa din 1 noiembrie. Exciting news for mobile players – Final Fantasy Dimensions II is coming to iOS and Android next Wednesday, 11/1! https://t.co/fTVU1S9vId — SquareEnixUSA🎃…

- Dirijorul Ilarion Ionescu-Galati aniverseaza 80 de ani de activitate, printr-un concert extraordinar alaturi de Orchestra Nationala Radio, la Sala Radio, vineri, 27 octombrie, de la ora 19:00. Ilarion-Ionescu Galati a debutat, de altfel, la Sala Radio, in urma cu 64 de ani, in 1953, cand a sustinut…

Versiunea de Switch pentru Syberia 2 va fi lansata din 30 noiembrie in Statele Unite și Europa, a anunțat Microids. Primul titlu Syberia se lanseaza astazi, 20 octombrie, pe Switch.

Versiunea 3DS pentru Apollo Justice: Ace Attorney va fi lansata via the Nintendo eShop din 21 noiembrie Statele Unite și din 23 noiembrie in Europa la prețul de $19.99, a anunțat Capcom. In Japonia, Apollo Justice: Ace Attorney va fi disponibil și in format retail din 22 noiembrie.

- De cateva saptamani asistam la cea mai mare criza interna a Spaniei din ultimele decenii. Chiar unitatea tarii este amenintata si multi s-au temut de un real razboi civil, dupa referendumul din Catalonia.

- Sefa grupului parlamentar al Partidului Ciudadanos (Cetateni, in opozitie) in Legislativul catalan, Ines Arrimadas, a denuntat marti seara declaratia presedintelui separatist Carles Puigdemont potrivit careia el are un mandat sa declare independenta regiunii fata de Spania drept ”o lovitura de stat”…

- In discursul sau de Ziua Nationala de Comemorare a Holocaustului, Hans Klemm a acuzat politicienii care promoveaza naționalismul economic și care ataca multinaționalele. Ambasadorul SUA la București spune ca acest in spatele acestei politici s-ar afla ”influența nociva a Rusiei”. Iata…

- Daca în culise liderii europeni reactioneaza în legatura cu problema catalana, Bruxelles-ul nu vrea nici sa deschida cutia Pandorei a revendicarilor regionale, nici sa afecteze suveranitatea Spaniei. UE se mentine pe pozitiile sale. Nici vorba sa intervina sau sa propuna…

- Scoția, Țara Bascilor, Flandra sau Corsica sunt cateva dintre regiunile unor state membre ale Uniunii Europene unde se manifesta, in grade diferite, revendicari de independența, potrivit agenției France Presse, ce rezuma situația fiecareia, in contextul referendumului de autodeterminare desfașurat…

- CHIȘINAU, 3 oct — Sputnik, Dragoș Dumitriu. Peste 840 de persoane ranite într-o singura zi, zeci de arestari — și asta numai în Barcelona. Sunt cifre care amintesc — dar și anunța perioade dificile. Catalinia s-a ridicat din mai multe motive, de la cele…

- Referendumul din Calalonia și posibilitatea ca aceasta regiune sa se desparta de Spania va avea efect de tsunami pentru lumea fotbalulului. Pana sa ajungem la efectele economice, care se vor resimți in timp, o lovitura rapida va fi data in lumea fotbalului, pentru ca echipele din Catalonia vor fi…

- La eveniment au luat parte peste 200 de invitati, printre care oficiali din Departamentul de Stat american, ambasadorul Romaniei in SUA, George Cristian Maior, ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, fostii ambasadori americani la Bucuresti Mark Gitenstein, Jim Rosapepe, J. D. Crouch si Michael Guest,…