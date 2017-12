Stiri pe aceeasi tema

- Koei Tecmo a publicat un set de trailere pentru Dynasty Warriors 9 in care vedem in acțiune personajele: Guo Jia, Wang Yi, Sun Ce, Sun Quan, Zhang Fei, Guan Suo și Diaochan. Dynasty Warriors 9 va sosi pe PlayStation 4, Xbox One și PC din 13 februarie in Statele Unite și Europa. The post Trailere noi…

- Statele Unite anunța ca investesc peste 200 milioane de dolari in bazele aeriene din Estul Europei, ca parte dintr-o inițiativa ce ar urma sa impiedice "agresiunea Rusiei", conform actualdecluj.ro.

- Japonia va plati in jur de 889 de milioane de dolari pentru fiecare sistem, acestea urmand sa fie achizitionate din Statele Unite. Sistemele vor fi probabil amplasate pe in nordul Japoniei, in prefectura Akita, si in sud-vestul tarii, in prefectura Yamaguchi, cel tarziu pana in anul 2023.…

- Iata care sunt profețiile lui Nostradamus pentru anul 2018: - Liderul Bisericii Catolice va fi ucis. Terorismul va fi principala amenințare a anului. - Incalzirea globala va starni multe conflicte armate. China va face o mutare strategica prin care va deveni lider mondial. -…

- Teva Pharmaceutical Industries renunta la 25% din forta de munca, ceea ce se traduce in 14.000 dintre angajatii companiei din toata lumea, dupa ce inchide fabrici si centre ce cercetare, intr-un plan de reducere a costurilor, potrivit Wall Street Journal. Teva, unul dintre cei mai mari furnizori…

- Aproape o treime dintre armele folosite de gruparea jihadista Stat Islamic sunt produse in Uniunea Europeana. Cel puțin așa arata un raport al organizației de monitorizare a traficului de arme in zonele de razboi. Documentul, citat de The Telegraph, mai precizeaza ca printre furnizorii importanți sunt…

- Square Enix a publicat cateva trailere pentru personajele din Dissidia Final Fantasy NT, Warrior of Light din Final Fantasy I, Firion din Final Fantasy II, Onion Knight din Final Fantasy III și Cecil Harvey din Final Fantasy IV: Dissidia Final Fantasy NT va sosi pe PlayStation 4 din 30 ianuarie in Statele…

- O delegatie a Universitatii de Vest „Vasile Goldis” din Arad, condusa de prof. univ. dr. Aurel Ardelean, presedintele UVVG, si lect. univ. dr. Onel Mircea, directorul medical al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Arad, au avut, zilele trecute, o intrevedere, la Universitatea de Studii din Pavia (Italia),…

- Dragon’s Crown Pro va sosi pe PlayStation 4 in Statele Unite și Europa in primavara anului 2018, a anunțat Atlus. Va costa $49.99 / $64.99 CAD / E49.99. In Japonia are data de lansare stabilita din 8 februarie 2018. The post Dragon’s Crown Pro va sosi in Europa appeared first on ComputerGames.ro .

- Bandai Namco a publicat un nou trailer pentru Dragon Ball FighterZ in care il vedem in acțiune pe Gohan (Adult): Dragon Ball FighterZ va sosi pe PlayStation 4, Xbox One și PC din 26 ianuarie in Statele Unite și Europa. The post Gohan (Adult) apare in cel mai nou trailer pentru Dragon Ball FighterZ appeared…

- Concluzia generala a expertilor este ca racheta este mai mare, mai avansata si are un lansator mobil de productie locala, ceea ce il face mai greu de distrus intr-un atac preventiv. Insa are o pitentiala problema majora, si anume nu poate sa se duca mai departe de coasta de vest daca este…

- Square Enix a prezentat cateva clipuri de gameplay cu Noctis din versiunea arcade Dissidia Final Fantasy NT: Dissidia Final Fantasy NT va sosi pe PlayStation 4 din 30 ianuarie in Statele Unite și Europa. The post Secvențe de gameplay din Dissidia Final Fantasy NT appeared first on ComputerGames.ro .

- "Trebuie sa acordam Partidului Social-Democrat sansa de a reanaliza pozitia", a declarat Peter Altmaier, seful de cabinet al Angelei Merkel. Formatiunile politice germane trebuie sa continue negocierile pentru formarea unei coalitii guvernamentale, in scopul mentinerii imaginii Germaniei…

- Președintele parlamentului german, Wolfgang Schaeuble, a afirmat marți ca partidele trebuie sa dea dovada de mai multa bunavoința și sa-și asume responsabilitatea de a forma un guvern de coaliție, deoarece Europa și lumea au nevoie de Berlin ca aliat puternic și de incredere, relateaza agenția Reuters.…

- Sega a anunțat oficial Valkyria Chronicles 4 pentru PlayStation 4, Xbox One și Switch. Va sosi in Statele Unite și Europa in 2018. The post Valkyria Chronicles 4 anunțat pentru PlayStation 4, Xbox One și Switch appeared first on ComputerGames.ro .

- Departamentul de Stat american a avertizat cetatenii SUA ca exista un pericol crescut de atentate in Europa in perioada Sarbatorilor de Iarna si i-a sfatuit sa fie „precauti“ in ceea ce priveste participarea la evenimente mari, relateaza express.co.uk.

- Pe data 16 noiembrie 2014, Klaus Iohannis a fost ales presedinte al României, dupa ce l-a învins pe Victor Ponta, în turul 2 al alegerilor prezidentiale. Au trecut trei ani de atunci, iar în mandatul sau a trebuit sa faca fata unor provocari dificile, cauzate de cele…

- Meteorologii avertizeaza ca iarna care urmeaza va fi una dintre cele mai grele din ultimii ani, atat in tara, cat si in Europa. Specialistii spun ca vom avea parte de episoade severe de ger, viscol si ninsori abundente, iar temperaturile vor scadea cu mult sub pragul inghetului. Teoriile sunt…

- Crearea noilor structuri de comanda militara în cadrul NATO poarta marca epocii Razboiului Rece, a declarat vineri reprezentantul permanent al Rusiei la NATO, Aleksandr Grusko, relateaza site-ul agentiei Tass, scrie gândul.info „Este evident acum ca, prin luarea unor astfel…

- Capcom a publicat noi trailere pentru Okami HD: Jocul va sosi pe PlayStation 4, Xbox One și PC din 12 decembrie in Statele Unite și Europa. Un set de alte trailere puteți (re)vedea aici. The post Trailere noi pentru Okami HD appeared first on ComputerGames.ro .

- Revista financiara „The Economist", din Marea Britanie a publicat astazi un articol in care face o retrospectiva a evenimentelor care s-au intamplat in ultima perioada in Republica Moldova. In ordine cronologica, publicația vorbește despre „Politica dura a uneia dintre cele mai mici națiuni din Europa",…

- Sony Interactive Entertainment și Guerrilla Games au publicat trailer-ul oficial de lansare pentru expansion-ul Horizon: Zero Dawn, “The Frozen Wilds.” Expansion-ul include o noua poveste și o noua zona populata de noi mașinarii. “The Frozen Wilds” va fi lansat de astazi, 7…

- Denis Alibec, atacantul pe umerii caruia apasa o presiune imensa in ultimul timp, a iesit optimist de la discutiile pe care le-a avut cu Mutu si Contra, la FRF. Fostul golgheter al Ligii 1 spune ca a primit sfaturi pretioase si a vorbit despre lacrimile din timpul meciului cu Beer Sheva. …

- Potrivit sursei citate, activitatea din apropierea bazelor de unde Phenianul a mai efectuat teste a crescut in mod semnificativ. In plus, situl nuclear de la Punggye-ri ar fi fost afectat in mod semnificativ de recentul test nuclear efectuat de regimul de la Phenian. La 1 septembrie, Phenianul…

- Separatistii catalani fac prin actiunile lor un deserviciu altor minoritati din Europa, au transmis luni, la Viena, lideri ai acestor minoritati, relateaza DPA. Eforturile de a rupe Catalonia de Spania 'nu sunt de foarte mare ajutor', pentru ca guvernele altor state au crescut gradul de alerta si…

- Poluarea a atins un nivel record in 2016. Organizația Meteorologica Mondiala (OMM) trage un semnal de alarma privind concentrația de dioxid de carbon (CO2) din atmosfera, considerata responsabila pentru fenomenul de incalzire globala, relateaza AFP. „Ultima data cand Terra a cunoscut o concentrație…

- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii s-a intalnit sambata cu succesorul Victoriei Nuland, cea din urma fiind o figura a diplomatiei americane binecunoscuta pe meleagurile autohtone, dupa ce a fost mana dreapta a ministrului american de externe in ultimii ani. Este vorba de Wess Mitchell,…

- "Cred ca, in momentul acesta, consecința fireasca este declanșarea articolului 155 din Constituția Spaniei, controlul Madridului asupra Cataloniei. Tensiunile care vor urma nu cred ca vor schimba in mod radical datele problemei. Daca catalanii erau atat de deciși și atat de consistenți in efortul…

- Square Enix va lansa Final Fantasy Dimensions II pe iOS și Android in Statele Unite și Europa din 1 noiembrie. Exciting news for mobile players – Final Fantasy Dimensions II is coming to iOS and Android next Wednesday, 11/1! https://t.co/fTVU1S9vId — SquareEnixUSA🎃…

- Bandai Namco a publicat un nou teaser-trailer din Digimon Story: Cyber Sleuth Hacker’s Memory: Digimon Story: Cyber Sleuth Hacker’s Memory va sosi pe PlayStation 4 și PlayStation Vita la inceputul lui 2018 in Statele Unite și Europa. The post Trailer nou pentru Digimon Story: Cyber Sleuth Hacker’s Memory…

- Presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a declarat duminica faptul ca Europa "ar trebui sa se teama" de fenomenul divizarii nationale, pe fondul crizei din Catalonia si al referendumului de autonomie din regiunile italiene Lombardia si Veneto, relateaza site-ul france24.com, citat de Mediafax.…

- "Evident ca Europa trebuie sa se teama de proliferarea statelor mai mici. De aceea nimeni in Europa nu intentioneaza sa recunoasca independenta Cataloniei. Chiar si (premierul britanic) Theresa May, in plina furtuna de Brexit, a spus ca Marea Britanie nu va recunoaste niciodata Catalonia. Spania a fost…

- Presedintele american Donald Trump a autorizat sambata publicarea in scurt timp a mii de noi documente privitoare la asasinarea lui John Fitzgerald Kennedy, pastrate secrete timp de decenii, transmite AFP.'Sub rezerva primirii de noi informatii, voi autoriza, in calitate de presedinte, ca…

- Versiunea de Switch pentru Syberia 2 va fi lansata din 30 noiembrie in Statele Unite și Europa, a anunțat Microids. Primul titlu Syberia se lanseaza astazi, 20 octombrie, pe Switch. The post Syberia 2 va sosi pe Switch appeared first on ComputerGames.ro .

- Tasharski a afirmat in cadrul misiunii comerciale Trade Winds care a adus la București peste 100 de companii si organizatii patronale din SUA interesate de afaceri in Europa de Sud-Est, ca antreprenorii și clasa de mijloc fac aceasta parte a Europei sa se remarce ca destinație pentru investitorii americani.…

- Hakuoki: Edo Blossoms, lansat cu numele Hakuoki Shinkai: Hana no Shou in Japonia, va sosi pe PlayStation Vita in Statele Unite și Europa in primavara anului 2018, a anunțat Idea Factory International. Va fi lansat in format digital și retail și va fi compatibil cu PlayStation TV. The post Hakuoki: Edo…

- Incepe Trade Wings la Bucuresti, eveniment al SUA de promovare comerciala Foto: ro.usembassy.gov. La Bucuresti încep miercuri, 18 octombrie, activitatile prilejuite de Trade Wings, cel mai mare eveniment de promovare comerciala organizat de Guvernul Statelor Unite, cu scopul de a…

- Guvernul Spaniei va prelua controlul asupra regiunii Catalonia in cazul in care seful Guvernului catalan, Carles Puigdemont, va oferi un raspuns ambiguu privind independenta regiunii, avertizeaza Juan Ignacio Zoido, ministrul spaniol de Interne. "Raspunsul liderului catalan trebuie sa fie…

- De cateva saptamani asistam la cea mai mare criza interna a Spaniei din ultimele decenii. Chiar unitatea tarii este amenintata si multi s-au temut de un real razboi civil, dupa referendumul din Catalonia.

- Poisoft a lansat o campanie Kickstarter in care se cer ¥5 milioane yeni (aprox. $44.508) pentru a putea aduce Order Land – lansat din 28 septembrie pe Switch in Japonia, pe Switch, Xbox One și PC in Statele Unite și Europa. Daca se strang ¥6 milioane yeni (aprox. $53.478) se adapta jocul și pentru PlayStation…

- Utilizatorii Facebook au inceput sa se planga pe alte rețele de socializare ca fie nu pot sa iși acceseze conturile, fie le dispar postarile in momentul in care sunt publicate. Compania a transmis ca a inregistrat mai multe erori. Advertisement Utilizatorii Facebook se plang pe alte rețele de socializare…

- Yuuki și Strea vor aparea in Sword Art Online: Fatal Bullet in costumații noi, alaturi de Llen și Pitohui din Sword Art Online: Alternative Gun Gale Online, printr-un update masiv dupa ce jocul va fi lansat. Mai aflam și ca jocul va include “Ultimate Fiber Gun”, tactici player-versus-player…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a lansat un apel marti catre liderul separatist catalan Carles Puigdemont "sa nu anunte o decizie care ar face imposibil dialogul", cu cateva ore inainte de discursul acestuia in parlamentul regional din Catalonia, unde ar putea proclama unilateral…

- Lira turceasca a scazut cu pana la 6,6% in raport cu dolarul american, luni, la inceputul sedintei de tranzactionare, dupa ce ambasadele Turciei si Statelor Unite au anuntat ca vor suspenda serviciile de vize, potrivit CNN. Scaderea lirei evidentiaza faptul ca riscurile politice se amplifica…

- In contextul situatiei din Catalonia, dar si tinand cont de evenimentele din alte regiuni separatiste din Europa, ministrul de Externe Teodor Melescanu a subliniat ca fragmentarea unui stat este ilegala fara acordul guvernului acelei tari suverane.

- Vom vedea in urmatoarele ore, in zilele viitoare, care vor fi urmarile a ceea ce are loc acum in Catalonia unde s-a deschis o rana care nu va fi deloc usor nici de uitat, nici de vindecat. Dar, dincolo de asta, nebunia referendumurilor pentru independenta continua in Europa, netulburata si parca intr-un…

- Statele Unite vor primi cel mult 45.000 de refugiati din intreaga lume in anul 2018, aratabd astfel prioritatea pe care o acorda Washingtonul securitatii nationale, au declarat miercuri responsabili guvernamentali de la Washington, sub acoperirea anonimatului, pentru AFP, potrivit Agerpres. Pentru anul…