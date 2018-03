The Economist: impactul pe care l-ar avea Brexitul in sase sectoare din economica britanica

Stiri pe aceeasi tema

- Opozitia laburista britanica si-a anuntat intentia de a depune un proiect de lege vizand sa impiedice Marea Britanie sa paraseasca Uniunea Europeana (UE) fara un acord, in cazul in care Parlamentul ar...

- O femeie din Marea Britanie a luat o decizie care a uimit intreaga lume. Satula de minciunile barbaților, aceasta s-a casatorit cu propriul caine. Mai mult, la fericitul eveniment au participat aproape 200 de persoane.

- Este șocant ce a putut sa faca o femeie din Marea Britanie: s-a casatorit cu propriul caine! Mai mult, a facut nunta mare, o adevarata petrecere la care au participat nu mai puțin de 200 de invitați. Ea a fost casatorita in urma cu 20 de ani, dar relația nu a mers, astfel ca s-a […] The post Halucinant!…

- Parlamentul European ia nota de acordul politic de principiu intervenit intre Uniunea Europeana si Marea Britanie referitor la o perioada de tranzitie post-Brexit, insa isi rezerva dreptul de monitorizare a acestuia, a declarat liderul grupului liberal si coordonatorul PE pentru Brexit, Guy Verhofstadt,…

- Negociatorii Marii Britanii si Uniunii Europene pentru Brexit, David Davis, respectiv Michel Barnier, au anuntat luni ca au ajuns la un acord privind principiile generale, vizand perioada de tranzitie post-Brexit, relateaza site-ul postului BBC, citat de Mediafax. Perioada de tranzitie ...

- Londra ar trebui sa examineze o amanare a Brexitului, deoarece ar putea sa nu aiba suficient timp sa incheie un acord cu Bruxellesul inainte sa paraseasca Uniunea Europeana (UE) peste un an, recomanda o comisia parlamentara insarcinata cu Brexitul, relateaza The Associated Press, scrie news.ro.Comisia…

- Rezolutia a fost adoptata cu 544 voturi pentru, 110 voturi contra si 51 abtineri.Conform documentului, viitoarea relatie dintre UE si Londra s-ar putea baza pe patru elemente: relatii comerciale si economice (FTA), securitate interna, cooperare in politica externa si de aparare si cooperare…

- 'Nicio mass-media britanca' nu va mai activa in Rusia in cazul in care postul de televiziune rus Russia Today va fi inchis in Marea Britanie, a atentionat marti purtatoarea de cuvant a diplomatiei ruse, Maria Zaharova, informeaza AFP. Institutia de reglementare in domeniul Audiovizualului…

- Intreprinderile din Marea Britanie si Uniunea Europeana vor suporta costuri suplimentare anuale estimate la aproximativ 65 de miliarde de euro, in cazul in care nu se va ajunge la un acord de liber-schimb dupa Brexit, iar sectorul financiar britanic va fi cel mai afectat, releva un studiu publicat…

- Marea Britanie este foarte aproape sa incheie un acord cu Uniunea Europeana cu privire la o perioada de tranzitie dupa ce paraseste UE, a declarat luni raportorul in Parlament al Brexitului Robin Walker, relateaza Reuters. Marea Britanie a anuntat ca va respecta reglementarile UE pe o perioada limitata…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, urmeaza sa prezinte miercuri proiectul de document cu liniile directoare ale UE privind relatiile viitoare cu Marea Britanie, a anuntat marti biroul sau, potrivit dpa, preluata de Agerpres. Documentul, care va avea nevoie de aprobarea celor 27 de state…

- Cresterea taxelor de import pentru otel si aluminiu in SUA ar putea avea un "impact semnificativ" in economia britanica, a avertizat vineri Richard Warren, directorul UK Steel, asociatia britanica din sectorul siderurgic. Presedintele american, Donald Trump, si-a anuntat joi intentia de a…

- Pozitia Londrei cu privire la viitoarele relatii cu Uniunea Europeana lasa ca optiune un acord de comert liber intre cele doua parti, a declarat joi negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, transmite Reuters. ''Marea Britanie isi inchide singura usile, una cate una, si singurul model…

- Reactia Londrei nu a intarziat sa apara dupa ce proiectul de acord privind Brexitul prevede ca Irlanda de Nord ar putea ramane partial in UE. Theresa May, premeierul Marii Britanii, a avertizat miercuri ca nu va accepta “niciodata” un acord cu Uniunea Europeana care sa puna sub semnul intrebarii integritatea…

- Viziunea britanica asupra relatiei sale viitoare cu UE dupa Brexit este "bazata pe o pura iluzie", a afirmat vineri presedintele Consiliului European, Donald Tusk, relateaza AFP. "Ma bucur ca guvernul britanic pare sa se indrepte catre o pozitie mai detaliata, dar, daca este adevarat ceea ce a aparut…

- Cei 62 de parlamentari care au semnat scrisoarea redactata de Grupul pentru cercetari europene - centru de studii al Partidului Conservator finantat partial din fonduri publice - ii recomanda sefei executivului ca in cadrul negocierilor cu UE privind Brexit sa ia masuri ca Marea Britanie sa fie libera…

- Un nou partid politic britanic, inspirat de ascensiunea presedintelui francez Emmanuel Macron, a lansat luni o campanie electorala nationala cu obiectivul de a opri Brexitul, relateaza Reuters si AFP. Partidul Renew (Reinnoire), fondat anul trecut dupa ce miscarea lui Macron ''En…

- "Nu este o epoca in care ne putem permite ca aceasta cooperare a noastra sa fie inhibata, ca securitatea cetatenilor nostri sa fie pusa in pericol de o concurenta intre parteneri, de rigiditati institutionale si ideologii bine ancorate", a avertizat ea, potrivit unor fragmente din discursul sau difuzat…

- Intrebata daca Marea Britanie a luat in considerare organizarea unui al doilea referendum, May a replicat ca nu exista cale de intoarcere dupa rezultatul votului din iunie 2016, potrivit Reuters. „Parasim UE si nu se pune problema unui al doilea referendum, sa dam inapoi si cred ca asta e…

- Imigrantii europeni rezidenti in Marea Britanie, care vor dori sa se inregistreze pentru a putea ramane in aceasta tara dupa ce Brexitul va deveni realitate, vor putea sa faca acest lucru prin intermediul unei noi aplicatii informatice, care deocamdata este in faza probelor, scrie publicatia El Mundo.Brexitul…

- O nava militara britanica si o nava militara rusa au trecut marti la o distanta mica una de cealalta in Marea Neagra, in apropiere de intrarea in Stramtoarea Bosfor. Conform presei din Marea Britanie, cele doua ambarcatiuni au fost la un pas de coliziune.

- Ministrul de externe britanic Boris Jonhson a avertizat, intr-un discurs rostit miercuri la Londra, ca ar fi o "nebunie" ca tara sa sa accepte un acord asupra iesirii din Uniunea Europeana care sa nu-i permita sa se bucure de "libertatile economice" pe care le presupune acest pas, relateaza Press…

- Omul de afaceri George Soros a declarat ca „nu se va opri” din a sustine o campanie pentru ca Marea Britanie sa ramana in Uniunea Europeana, pentru ca Brexitul reprezinta „o greseala tragica”, scrie NEWS.RO, citand Politico.Citeste si: UPDATE- TRAGEDIE in apropiere de Moscova: Un avion S-A…

- Premierul britanic Theresa May va sustine un discurs pe tema Brexit-ului in urmatoarele trei saptamani, unul din cele cateva programate sa fie rostite de membri ai cabinetului pentru a trasa drumul Regatului Unit de iesire din Uniunea Europeana, transmite Reuters, citand presa britanica de duminica.…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta detalii interesante oferite de presa britanica in legatura cu procesul de extradare al lui Alexander Adamescu din Marea Britanie.Hotnews: Alexander Adamescu i-a angajat pe fostul sef MI6, serviciu de informatii britanic, si un fost…

- Prim-ministrul britanic Theresa May se confrunta cu o presiune crescanda din partea propriului Partid Conservator, ai carui membri sunt divizați in privința perspectivelor parasirii Uniunii Europene de catre Marea Britanie. Theresei May i se cere mai multa claritate privind modului in care va decurge…

- Prim-ministrul britanic Theresa May a anuntat miercuri ca parlamentarii vor primi o analiza oficiala a oricarui acord privind Brexitul inainte de a li se cere sa il aprobe, respingand informatiile aparute intr-un articol care prezenta inrautatirea economiei indiferent de scenariul iesirii din UE,…

- Marea Britanie urmareste semnarea unui acord de liber schimb cu China, a declarat miercuri premierul britanic Theresa May, inainte de a efectua o vizita oficiala in China, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Marea Britanie a primit, luni, din partea Uniunii Europene o propunere de avea o perioada de tranziție de 21 de luni dupa Brexit, perioada in care va fi menținut status quo-ul apartenentei la UE.

- Cresterea Produsului Intern Brut al Marii Britanii in trimestrul patru din 2017 a depasit previziunile economistilor, continuand sa sfideze asteptarile privind incetinirea expansiunii in urma votului privind iesirea tarii din UE (Brexit), transmit Bloomberg si Reuters. Cresterea de 0,5% in…

- Presedintele american Donald Trump nu a ezitat joi la Davos sa salute relatia sa excelenta cu premierul britanic Theresa May, incercand vizibil sa intoarca pagina dupa luni de tensiuni, si au evidentiat perspectivele relatiilor economice dintre SUA si Marea Britanie dupa ce aceasta din urma va parasi…

- Un risc neglijat adesea cu privire la Brexit este ca el ar putea provoca o noua criza bancara transatlantica, poate mai rea decat de cea din 2008 si 2009. Criza ar putea fi generata din nou de dereglementarea financiara din SUA si Marea Britanie, iar Brexitul ar putea fi declansatorul ei, potrivit Handelsblatt…

- Nu știm daca, dupa nunta Prințului Harry cu Meghan Markle, o sa mai reușeasca cineva din familia regala britanica sa mai starneasca același interes din partea publicului, așa ca orice alt eveniment de genul asta va trece, cu siguranța, pe plan secundar. Cu toate acestea este cat se poate de adevarat:…

- Un acord special intre Marea Britanie si Uniunea Europeana, pe care si-l doreste guvernul britanic, este posibil dupa Brexit, a declarat presedintele francez Emmanuel Macron intr-un interviu pentru BBC, conform AFP.

- Premierul britanic, Theresa May, si presedintele francez, Emmanuel Macron, au semnat joi un nou tratat privind controlul imigratiei tarile lor, cu prilejul celui de-al 35-lea summit franco-britanic, la Academia Regala Sandhurst, in apropiere de Londra, transmite...

- Atacul comis de Khalid Masood (52 de ani) a fost primul din cele cinci inregistrate anul trecut in Marea Britanie despre care politia britanica a confirmat ca au avut motivatie terorista.In timpul audierii de luni, Gareth Patterson, avocatul rudelor celor patru victime de pe podul Westminster,…

- Sefa guvernului scotian, Nicola Sturgeon, a anuntat ca va lua pana la finalul anului o decizie privind organizarea unui al doilea referendum asupra independentei Scotiei. Ea a spus ca va aștepta ca acordul dintre Londra și UE privind Brexitul sa fie mai clar, relateaza Reuters. „In toamna acestui an…

- Daca nu va realiza un acord privind Brexitul cu partenerii sai europeni, Regatul Unit ar putea pierde 482.000 de locuri de munca si 50 de miliarde de lire in investitii pana in anul 2030, afirma un raport comandat de primarul Londrei, Sadiq Khan, publicat miercuri, potrivit Rador care citeaza Les Echos…

- "Daca Regatul Unit va parasi Uniunea Europeana in martie 2019 fara un acord privind piata unica, uniunea vamala sau dispozitiile tranzitorii (...), aceasta ar putea conduce la pierderea a 482.000 de locuri de munca", a avertizat alesul laburist intr-un comunicat.Printre sectoarele analizate…

- Marea Britanie ar putea pierde aproape o jumatate de milion de locuri de munca pana in 2030 daca iese din Uniunea Europeana fara un acord, potrivit scenariului cel mai pesimist al unui studiu comandat de primarul proeuropean al Londrei Sadiq Khan si dezvaluit joi. "Daca Regatul Unit va parasi…

- Comisia Europeana a atentionat marti ca este 'firesc' sa desfasoare pregatiri pentru un eventual scenariu in care Uniunea Europeana si Marea Britanie nu vor reusi sa ajunga la un acord privind Brexit-ul, mai ales ca si guvernul de la Londra are in vedere o asemenea posibilitate si se pregateste pentru…

- Marea Britanie a trimis luni o fregata pentru escortarea unor nave militare ruse care tranzitau Canalul Mânecii, anunta Ministerul rus al Apararii, semnalând o intensificare a activitatilor navale ruse în aceasta zona, informeaza site-ul

- Premierul britanic Theresa May a reafirmat ca doreste sa negocieze un acord privind Brexitul care sa functioneze pentru intregul Regat Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord si a estimat ca nu este oportuna organizarea unui al doilea referendum privind independenta Scotiei, transmite luni Reuters.…

- Retailerul britanic Debenhams s-a prabusit pe bursa cu cea mai mare valore de pana acum, dupa ce vanzarile de sarbatori au scazut puternic,pe fondul tranzitiei britanicilor spre cumparaturile online, scrie Bloomberg, citat de ZF.ro Actiunile au scazut cu pana la 24% dupa ce compania a anuntat ca profitul…