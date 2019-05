The Cure lansează un nou album, după o pauză de 11 ani. Acesta ar putea fi și ultimul Noul album al trupei britanice The Cure, al 14-lea din cariera și primul dupa o pauza de aproape 11 ani, va fi ultimul material discografic lansat de grup, relateaza contactmusic.net, potrivit Mediafax.

Afirmația a fost facuta de claparul Roger O'Donnell, într-un interviu pentru postul de radio american Sirius XM. Muzicianul este convins ca acest album va fi ultimul din cariera formației, deși recunoaște ca a crezut același lucru și despre materialele lansate anterior. O'Donnell susține ca a discutat acest aspect și cu solistul Robert Smith.



"I-am spus lui Robert,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

