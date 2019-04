The Cranberries au lansat ultimul lor album, un omagiu adus solistei Dolores O'Riordan Trupa The Cranberries si-a luat la revedere cu ultimul sau album lansat vineri, un omagiu adus solistei Dolores O'Riordan care a murit anul trecut la varsta de 46 de ani, relateaza Reuters. "In the End" este cel de-al optulea album de studio al trupei devenita faimoasa la inceputul anilor '90, cu hit-uri precum "Zombie" si "Linger", si include inregistrarile finale ale lui O'Riordan, care a murit inecata in baia unui hotel din Londra in ianuarie 2018 din cauza intoxicatiei cu alcool. Lucrarile la album au inceput in timpul unui turneu din 2017 si pana in iarna acelui an, Dolores… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

