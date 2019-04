Stiri pe aceeasi tema

- Ludovico Einaudi, unul dintre cei mai de succes muzicieni contemporani din lume, semneaza un nou contract cu Decca Records, a caror colaborare dureaza de aproape 15 ani si surprinde o lume intreaga cu unul dintre cele mai ambitioase proiecte muzicale initiate in cei peste 30 de ani de cariera. „Seven…

- Membri ai trupelor The Chemical Brothers si Kasabian si Emily Eavis, coorganizatoare a Festivalului Glastonbury, se numara printre personalitatile din industria muzicala care i-au adus un ultim omagiu lui Keith Flint, solistul grupului The Prodigy, prin intermediul unor mesaje publicate luni dupa-amiaza…

- O piesa care trezește instantaneu cheful de mers in club, asta se poate spune ca este, pe scurt, Karaka! De fapt, asta a fost și intenția lui Quick, producatorul ei: „Karaka s-a nascut din prea multa oboseala sau poate prea multa distracție”, declara el. Astazi, artistul lanseaza și videoclipul-animație…

- The Chemical Brothers revine cu noutati privind lansarea celui de-al noualea album de studio, „No Geography”, material disponibil deja pentru precomanda, ce va fi lansat pe 12 aprilie. In completarea acestui anunt, duo-ul format din Tom Rowlands si Ed Simons lanseaza un single irezistibil, „Got To Keep…

- Dupa hituri precum „Emoții”, „Cine ești?” și „Stele”, care au adunat zeci de milioane de vizualizari pe YouTube, 3 Sud Est lanseaza „Focul”, o poveste de dragoste sensibila spusa pe acorduri dulci de chitara. Muzica a fost compusa de catre hitmaker-ul Laurențiu Duța, versurile au fost scrise de catre…

- Letitia Moisescu (Leticia) revine cu un nou proiect pop balcanic, ce are influente din folclorul romanesc autentic, inspirat din celebrarea Anului Centenar: „Daina”. Piesa este compusa de catre artista impreuna cu Roni-Cristiana Cazacu, Marian Enache, dar si Mihai Ogasanu, cel care a compus si hiturile…

- La doar cateva luni dupa lansarea albumului „NORD”, Luna Amara le ofera fanilor un cadou de zile mari – ediția pe vinil a celui de-al șaselea album al trupei. Lansarea vinilului “NORD” va avea loc in club Fabrica, in cadrul unui concert programat pentru data de 2 februarie. Dupa momentul acestui spectacol,…

- Pe 15 ianuarie 2018, Dolores O’Riordan, solista trupei The Cranberries, a fost gasita fara viața, in camera unui hotel londonez. Avea doar 46 de ani. Cantareața a murit inecata in cada, intoxicata cu alcool, potrivit raportului medicilor legiști britanici, facut public in septembrie anul trecut. La…