​The Best FIFA Football Awards: Luka Modric, cel mai bun jucător al anului Croatul Luka Modric (Real Madrid) a fost desemnat, în gala The Best FIFA Football Awards desfașurata la Londra, drept cel mai bun jucator al anului 2018. Pe lista de nominalizari s-au mai aflat Cristiano Ronaldo (Juventus) și Mohamed Salah (Liverpool).



Luka Modric a fost capitanul Croației la Cupa Mondiala din Rusia, unde a fost desemnat cel mai bun jucator al turneului, dupa ce a ajuns cu naționala sa pâna în finala. Pe lânga succesul la nivel de naționala, Modric s-a impus și în Champions League și Cupa Mondiala a Cluburilor alaturi de Real Madrid, pentru… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Real Madrid intalnește acasa Leganes, intr-un meci din etapa a treia din LaLiga. Duelul va fi de la 21:45, liveTEXT pe GSP.ro și televizat de TV Telekom Sport și TV Digi Sport. live de la 21:45 » Real Madrid - Leganes Click AICI pentru liveTEXT! Echipe de start: Real Madrid: Courtois - Carvajal, Varane,…

- Real Madrid și Atletico Madrid se infrunta in Supercupa Europei, astazi, de la ora 22:00. Partida este liveTEXT cu foto pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1. live de la 22:00 » Real Madrid - Atletico Madrid Echipele probabile Real Madrid: Navas - Nacho, Ramos, Varane, Marcelo - Kroos, Modric,…

- Kylian Mbappe (19 ani), campion mondial cu Franța și cel mai bun tanar fotbalist al turneului final, a intocmit lista scurta a favoriților la caștigarea Balonului de Aur, lasandu-l pe Messi in afara listei. "Pe lista l-aș pune inevitabil pe Cristiano Ronaldo. Și Luka Modric ar fi cu siguranța printre…

- FRANTA - BELGIA 1-0. Umtiti a marcat singurul gol cu capul dupa un corner executat de Griezmann. Campioana mondiala in 1998, cand a organizat turneul final, dupa 3-0 cu Brazilia in finala, Franta a mai jucat in ultimul act la CM in 2006, in Germania, cand a pierdut la loviturile de departajare,…

- Uruguay – Franța, in sferturile Campionatului Mondial de fotbal Rusia 2018 (vineri, ora 17:00, TVR 1, TVR HD). Primul meci din cadrul sferturilor de finala se disputa pe stadionul Nijnii Novgorod. Confruntarea propune un duel inedit intre Diego Godin și Antoine Griezmann, colegi la Atletico Madrid…

- Uruguay – Franța, in sferturile Campionatului Mondial de fotbal Rusia 2018 (vineri, ora 17:00, TVR 1, TVR HD). Primul meci din cadrul sferturilor de finala se disputa pe stadionul Nijnii Novgorod. Confruntarea propune un duel inedit intre Diego Godin și Antoine Griezmann, colegi la Atletico Madrid…

- SERBIA - BRAZILIA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING TVR: Fundasul brazilian Naldo, component al formatiei germane Schalke 04, spune ca atacantul Neymar face o greseala aruncandu-se pe gazon la cea mai mica atingere, deoarece in acest fel nu reuseste sa mai creeze faze de joc. SERBIA - BRAZILIA LIVE…

- Spania va juca în optimile Cupei Mondiale cu Rusia, dupa ce a cîstigat dramatic grupa B, cu un egal in extremis obținut cu Maroc, 2-2. Marocul i-a pus pe jar pe iberici dupa un sfert de ora de joc, cînd a deschis scorul prin Boutaib, care a profitat de neîntelegerea…